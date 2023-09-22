屏東明揚工廠爆炸仍有10人受困 周春米：務必帶出每一個人

屏東縣成立災害應變中心。（屏東縣政府提供）

2023/09/22 22:10

〔記者羅欣貞／屏東報導〕經濟部屏東產業園區22日晚間發生工廠火警，大量易燃原物料爆炸燃燒，引發大火，屏東縣長周春米立即趕到現場指揮中心，指示在安全狀況下以救人為優先，並啟動大量傷患救治機制，晚間7時成立「0922火災爆炸」災害應變中心，設置家屬關懷中心，由社工、心理諮商師協助家屬及患者，周春米也要求務必帶出每一個人。

爆炸事件發生後，行政院長陳建仁也在第一時間致電周春米，關心現場救災情形及屏東相關救災資源，周春米向陳揆報告現場情況，再跟高雄市長陳其邁通電話時，也請高雄市支援消防及後送醫療。

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周春米除指示成立應變中心，要求各單位進駐橫向聯繫協助之外，受到工廠爆炸波及的前進國小，明日則停班停課，若有需要照顧的學童，家長可送往至大同國小。並要求環保局立即偵測周邊空氣品質，並無有害氣體，後續亦將持續監控空污情形，萬一空品超標，應立即對週邊居民提出預警。

屏東縣消防局表示，到晚間9時為止，有一位消防弟兄救出後OHCA，3位弟兄及7位員工失聯，後送病患計82人，分別送往屏基14位、屏榮31位、寶健16位、部立屏東13位、國軍屏東3位、國仁1位、高雄長庚3位及小港醫院1位。

縣府表示，傷患名單及所在醫療院所，也分別放在屏東縣政府最新消息、愛屏東臉書，供家屬查詢，並由秘書長邱黃肇崇趕往各醫院探視傷者，社會處社工、衛生局心理諮商師成立的家屬關懷中心，以一戶一社工進行關懷。

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