一射水就爆炸！屏東工廠大火消防員殉職 全身焦黑身分難辨

屏東明揚大火消防員殉職，全身焦黑。（記者李立法攝）

2023/09/22 20:36

〔記者蔡宗憲、李立法／屏東報導〕屏東明揚國際高爾夫球工廠爆炸大火，目前已經造成1名消防員殉職、74人送醫，屏縣長周春米指示現場成立0922火災爆炸災害應變中心，大部分傷患都是因爆炸形成的撕裂傷。

屏縣消防局長許美雪表示，一名同仁搶救火勢時失去生命跡象，仍有4人受困在裡面， 主要當時火場裡面有天然氣，消防隊員一射水就發生大爆炸，裡面還有許多廠區物品不斷倒塌，造成消防弟兄被壓住受困，正持續搶救中。

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晚間6時許工廠突然發生大火後，直到晚間7點廠區內還有火，周邊居民表示，廠內不斷發生氣體爆炸，像是戰場一般的恐怖，廠房破片到處被炸得亂七八糟，隨處可見廠房屋頂炸飛的狀況，警消到場不斷疏散，氣體引發的火勢則迅速吞沒廠區。

屏東縣政府表示，截至目前後運送82人就醫，分別送往屏基、屏東榮總、寶建、部立屏東醫院，高雄長庚及國軍醫院。1名消防隊員救出後OHCA，送往寶建醫院後不治。

其中寶建醫院15名傷患，大部分都是外籍勞工，身上都是爆炸產生的撕裂傷，殉職的消防弟兄全身焦黑無法辨識身分，身分仍待清查。

屏東明揚大火造成重大死傷，各大醫院已經開始接收傷患急救。（記者李立法攝）

屏東明揚大火消防員在外圍噴水試圖控制火勢。（記者李立法攝）

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