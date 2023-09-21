逆子！酒駕被禁騎車憤燒車 不料連房屋都燒了

彰化市今天清晨發生一起疑似縱火案，機車燃燒後火勢延燒到一旁民宅，火勢一度相當猛烈，濃煙竄天。（消防局提供）

2023/09/21 09:26

〔記者湯世名／彰化報導〕逆子！45歲王姓男子曾因酒後騎機車被警方查扣駕照，其父親不准他再騎機車，他嗆聲要燒車，今天清晨他上門找父親理論，雙方一言不合，王男真的憤而點火燒掉機車，不料火勢太過猛烈延燒到一旁的鐵皮民宅，造成整棟民宅陷入火海，消防局據報派出32名消防員趕往搶救，火勢在1個小時左右撲滅，所幸無人員傷亡，警方積極追查他的行蹤，依公共危險罪擴大偵辦中。

彰化市彰南路1棟鐵皮民宅今天清晨6點突然起火燃燒，一度濃煙竄天，第一大隊、彰化、東區與花壇分隊等單位多達32名消防員趕往現場，彰化分隊長林聖偉指揮搶救，出動切割器破壞鐵捲門後搶進火場灌救，火勢約1個小時後撲滅，所幸無人員傷亡，不過警方在廣場發現1輛燒毀的機車，由於當時屋內無人，機車離火場又有數公尺遠，懷疑這是1起縱火案。

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消防員與警方現場勘查時，一度以為是一場電線走火等因素引發的民宅火災，不過消防單位與警方發現屋外廣場有1輛在他們抵達前就已燒毀的機車，研判與民宅火災有密切關係，且警方根據機車與民宅有數公尺之遠，當時屋內無人在家等因素初判是一起縱火案件，立即調閱相關路口監視器展開偵辦。

消防員詢問在火場的王姓屋主民宅火災發生原因，屋主表示「可能是我兒子放火燒的」，警方根據現場火場與機車燃燒等跡證，研判人為縱火可能性相當高，進一步清查，發現王男之前曾因為酒駕被扣照，父親不准他再騎車，王男曾嗆聲要燒車，今天清晨再度上門找父親理論，不料竟真的一把火燒掉機車，沒想到火勢還延燒到一旁的民宅，警方已擴大循線追查王男行蹤。

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彰化市今天清晨發生一起疑似縱火案，機車燃燒後火勢延燒到一旁民宅，所幸無人員傷亡。（消防局提供）

彰化市今天清晨發生一起疑似縱火案，機車燃燒後火勢延燒到一旁民宅，屋內燃燒嚴重。（消防局提供）

彰化市今天清晨發生一起疑似縱火案，機車燃燒後火勢延燒到一旁民宅，消防員全力灌救。（消防局提供）

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