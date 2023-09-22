白沙屯拱天宮160週年慶估上百宮廟陣頭進香 檢警「防黑制暴」

苗栗地檢署、苗栗縣警察局與拱天宮人員在通霄警分局舉辦「通霄拱天宫160週年慶典防黑制暴會議」。（苗栗地檢署提供）

2023/09/22 18:03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮建廟160週年慶典「慈暉映沙墩」將展開，預計有100餘間寺廟及陣頭進香。苗栗檢警為預防黑道或暴力影響慶典活動，與拱天宮及通霄宮廟、協會合作「防黑制暴」，維護良善宮廟文化。

苗栗地檢署、苗栗縣警察局與拱天宮人員於今（22）日下午，在通霄警分局舉辦「通霄拱天宫160週年慶典防黑制暴會議」，苗栗地檢署檢察長蔡宗熙率同主任檢察官劉偉誠、檢察官蔡明峰，與苗栗縣霄警分局長副分局長蔡其宏，白沙屯拱天宫副主任委員林文敦、委員陳德萬、委員陳錦龍、通霄慈惠宮主任委員張傳發、通霄鎮慈后宮總幹事黃義芳、四庄媽祖文化協會劉添喜等人共同研商相關防制及執行策略。

請繼續往下閱讀...

檢警呼籲所有進香或參拜的廟宇或陣頭，請依照拱天宮工作人員安排，依序進香或參拜，若因同時進香廟宇或陣頭較多，請耐心等候。遇有任何治安狀況，請隨時通報警察人員處理，切勿任意聚眾理論甚至鬥毆。所有進香廟宇或陣頭不得有明示或暗示與黑道幫派有關的文字、圖案，否則檢警人員將會立即展開調查偵辦作為。

檢警指出，進香或參拜本係為感念媽祖護庇恩德，並為積功累德而來，若於進香或參拜期間，有任何不法聚眾或暴力行為，反係損功傷德，更有遭受訴追刑事責任之害，請所有進香廟宇或陣頭務必遵守法令規範，共同彰顯媽祖恩德。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法