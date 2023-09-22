太犯規！基隆派出所警汪「Q寶」 值班模樣把路人萌暈

基隆市警一分局忠二路派出所新添生力軍柴犬「Q寶」，遇小孩、妙齡女子路過，展現溫馴一面，超萌的模樣，讓路過的市民不禁停下腳步，入內跟牠合影。（記者林嘉東翻攝，本報合成）

2023/09/22 16:27

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警一分局忠二路派出所值班台近來新添一名生力軍柴犬「Q寶」，直挺挺站在值班台旁，見酒客喧嘩，很不客氣對他汪汪叫；遇小孩、妙齡女子路過，則展現溫馴一面，超萌的模樣，吸引路過的市民停下腳步，入內跟牠合影，讓不少還單身的同仁吃味，笑稱：「漂亮妹妹都被牠把走了！」

近來爆紅的柴犬「Q寶」，大約是在2年半前被派出所一名同仁帶來派出所養，個性溫馴的牠，不分晝夜鎮守在派出所內，跟著值班警員「輪值」，直挺挺站在值班台觀看每個路過的市民。

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所長張畯盛說，「Q寶」平時除協助值班同仁維護駐地安全外，每當被逮捕進到派出所的人犯，「Q寶」也會特別監視他的一舉一動，讓派出所同仁驚覺「Q寶」居然有戒護人犯的特殊能力；有時遇到酒醉市民在派出所內喧鬧，「Q寶」也會汪汪叫，嚇阻失態市民。

張畯盛笑說，「Q寶」只對來派出所喧鬧的人汪汪叫，遇到路過或進入派出所的小孩、女孩子，就展現溫馴的一面，超萌的模樣對妙齡女子、小孩子，產生致命的吸引力，爭相與牠合影，成了派出所最紅的「同仁」，讓不少同仁吃醋，笑稱：「漂亮妹妹都被牠把走了！」

「Q寶」個性溫馴、愛撒嬌，附近的商家都知道忠二路派出所最近養了一隻可愛的「警汪」，有好吃的食物，就會拿來跟牠分享，久而久之就成了「Q寶」鐵粉。

張畯盛說，「Q寶」平常由同仁輪流照顧，並自費以餵養鮮食為主，同仁也會固定幫牠洗澡，讓每天繁重的工作壓力，產生一定的紓壓效果。

基隆市警一分局忠二路派出所新添生力軍柴犬「Q寶」，遇小孩、妙齡女子路過，展現溫馴一面，超萌的模樣，讓路過的市民不禁停下腳步，入內跟牠合影。（記者林嘉東翻攝）

基隆市警一分局忠二路派出所柴犬「Q寶」，2年半前被派出所一名同仁帶來派出所養，個性溫馴的牠，不分晝夜鎮守在派出所內，跟著值班警員「輪值」。（記者林嘉東翻攝）

基隆市警一分局忠二路派出所值班台近來新添一名生力軍柴犬「Q寶」，直挺挺站在值班台旁，監看路過的民眾。（記者林嘉東翻攝）

基隆市警一分局忠二路派出所柴犬「Q寶」，2年半前被派出所一名同仁帶來派出所養，個性溫馴的牠，不分晝夜鎮守在派出所內，跟著值班警員「輪值」。（記者林嘉東翻攝）

基隆市警一分局忠二路派出所柴犬「Q寶」，2年半前被派出所一名同仁帶來派出所養，個性溫馴的牠，不分晝夜鎮守在派出所內，跟著值班警員「輪值」，讓同仁愛不釋手。（記者林嘉東翻攝）

基隆市警一分局忠二路派出所新生力軍柴犬「Q寶」，遇小孩、妙齡女子路過，展現溫馴一面，超萌的模樣，讓路過的市民不禁停下腳步，入內跟牠合影。（記者林嘉東翻攝）

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