為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

電玩大亨變「環保蟑螂」！周人蔘判刑1年1月定讞須再入獄

周人蔘變環保蟑螂，最高法院依廢棄物清理法對周判刑1年1月定讞。（資料照）

周人蔘變環保蟑螂，最高法院依廢棄物清理法對周判刑1年1月定讞。（資料照）

2023/09/22 11:30

〔記者溫于德／台北報導〕昔日「電玩大亨」周人蔘被查出是「環保蟑螂」，在沒有廢棄物清除、處理許可文件情況下，與他人合作，收取垃圾及一般事業廢棄物，再傾倒、棄置於土地上，更利用夜間焚燒。一審指周的犯罪所得為49萬餘元，依違反廢棄物清理法判刑1年3月徒刑；二審認犯罪所得為41萬元，且非累犯，改判1年1月徒刑，最高法院駁回上訴定讞，周確定再度入獄。

1996年4月爆發的「周人蔘電玩弊案」，是我國史上規模最大的檢警貪瀆案，警界多位明日之星皆中箭落馬，連檢察官也收賄，震撼社會；案件纏訟24年，涉案官、警陸續判刑定讞，周只被判刑1年3月又15天定讞，已刑滿出獄。

周人蔘後來之所以被查出是環保蟑螂，是因為「新北環境稽查重案組」結合檢警，於2019年10月起透過陸上縮時攝影及空拍機空拍蒐證，察覺新北市林口後湖山區有大規模露天燃燒跡象，疑似非法處理事業廢棄物，經深入追查，發現不肖業者將廢棄板材、廢塑膠等載往山區，趁深夜露天焚燒，產生大量濃煙及惡臭，影響當地空氣品質，引發民怨；同時追出周人蔘竟捲入其中。

檢方調查，周人蔘將其受託管理、位於新北市林口區菁埔段後湖小段、瑞樹坑小段的土地，當成廢棄物堆放及處理場，自2017年7月起，與楊女合作，以土地實際管理人身分，向4家業者承攬垃圾及一般事業廢棄物清除及處理工作，每月可得3000元至8000元不等報酬。

周人蔘、楊女兩人也向業者收取租金及清運費用，楊女另雇用不知情的移工操作挖土機、鐵牛車及貨車，清運廢石材、廢木材、廢木屑等廢棄物至本案土地傾倒、棄置及挖洞掩埋，並利用夜間非法焚燒廢棄物。

周、楊到案後均認罪。一審新北地院指周已有非法清除、處理廢棄物犯罪紀錄，又再犯本案，顯然忽視法律禁令，應加重其刑，並經統計不法所得為49萬餘元，楊女則受周所託代收租金及垃圾處理費，未獲取任何利益，得以減刑；依法判周1年3月徒刑、沒收犯罪所得49萬餘元，楊6月、得易科罰金18萬元。

全案僅周上訴。二審高等法院說明，周人蔘的不法所得應為41萬元，且非累犯，酌減改判1年1月徒刑，沒收犯罪所得41萬元。最高法院駁回上訴定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
颱風斷木殘枝疑遭亂丟橋下 台東環保局要求儘速移除
2023/09/13 13:06

颱風斷木殘枝疑遭亂丟橋下 台東環保局要求儘速移除
銅鑼客屬大橋下又遭濫倒廢棄物 這次「倒好倒滿」成小山阻通行
2023/06/22 10:25

銅鑼客屬大橋下又遭濫倒廢棄物 這次「倒好倒滿」成小山阻通行

「新青安」助成家 首購首換都受惠
又見廢棄物濫倒 苗警靠一塊廢材揪出不肖業者
2023/03/28 18:03

又見廢棄物濫倒 苗警靠一塊廢材揪出不肖業者
廢棄物搶先入侵！滯洪池慘變垃圾場 大埤南和村民氣炸
2022/12/01 16:27

廢棄物搶先入侵！滯洪池慘變垃圾場 大埤南和村民氣炸

「冠德安沐居」定錨北市擎天小坪數
「電玩大亨」變環保蟑螂 周人蔘違法清運廢棄物判刑1年3月
2022/01/06 18:56

「電玩大亨」變環保蟑螂 周人蔘違法清運廢棄物判刑1年3月
人蔘案掀檢警大風暴 他只關1年3月
2020/02/18 05:30

人蔘案掀檢警大風暴 他只關1年3月
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播