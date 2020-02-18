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首頁　>　社會

人蔘案掀檢警大風暴 他只關1年3月

周人蔘。（資料照）

周人蔘。（資料照）

2020-02-18 05:30:00

〔記者張文川／台北報導〕1996年4月爆發的「周人蔘電玩弊案」，是我國史上規模最大的檢警貪瀆案，警界多位明日之星皆中箭落馬，連檢察官也收賄，震撼社會，不過全案主角周人蔘受惠於速審法與減刑條例，2013年只被判刑1年3月又15天定讞，已服刑期滿出獄。

上世紀的80、90年代，周人蔘在台北市中山、松山等地區，經營數十家非法賭博電玩店，透過時任士林分局刑事小隊長張台雄（逃亡通緝中）等人行賄檢、警，收賄官警暗中配合不臨檢、不查緝、不取締周的電玩店，大型查緝前也會通風報信；萬一被查獲，檢察官還會配合予以不起訴處分，發還被查扣的機台。全案爆發後，共起訴197人，行賄金額估達數千萬元，時任警政署長顏世錫也黯然請辭。

纏訟24年 涉案檢、警才全數定讞

案件纏訟24年，涉案官、警陸續判刑定讞，周人蔘只被判刑1年3月多，北檢前檢察官許良虔判刑8年4月、板橋地檢署前主任檢察官洪家儀判刑1年，松山分局前副分局長練錫銘等多位官警，也各判3年半至10年半不等徒刑；台北市警局前督察員張德星一路打到更六審，今年1月10日被判刑5年半定讞，全案被訴官警至此全部定讞。

至於當時落馬的警界明日之星，北市警局前督察長陳衍敏、嘉義市警局前局長程文典，在更二審至更四審連續3次獲判無罪，依速審法規定，檢方不得再上訴，確定無罪。

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