7旬婦受困電梯 消防員打不開、鄰居及時拿出電梯鑰匙解圍

7旬宗姓婦人昨晚搭住處電梯時，發生電梯故障意外，宗婦卡在電梯內動彈不得。基隆市警三分局七堵派出所所長徐永煌、警員李瑋哲趕抵通報消防隊員前來救援，與聯繫廠商盡快趕來維修。（記者林嘉東翻攝）

2023/09/22 10:11

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市七堵區宗姓7旬婦人昨天（21日）晚間搭電梯下樓散步時發生電梯故障，電梯車廂竟往上卡在6樓與7樓間動彈不得，嚇得宗婦不斷拍打電梯門求救，鄰居聞聲報警，消防人員獲報帶著各個廠牌電梯鑰匙都打不開，還好住戶找到電梯鑰匙，才讓受困半小時的宗婦平安獲救。

基隆市警三分局七堵派出所昨晚7時許獲報，轄內崇義街有1棟華廈傳出民眾受困電梯意外，所長徐永煌、警員李瑋哲趕抵了解，受困的7旬宗姓老嫗住在6樓，獨自搭電梯下樓想要到附近散步。

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徐員說，想不到宗婦搭電梯後，車廂沒有往下，反而往上卡在6、7樓間，動彈不得，鄰居聽到電梯傳來不斷拍打聲響與救命聲，趕緊報案後，不斷安撫宗婦：「不要擔心，已經報案了」。

徐說，他不斷安撫宗婦消防隊員快到了，消防員趕抵後，拿出各廠牌電梯鑰匙，獨缺該電梯廠牌鑰匙，無法打開車廂門，鄰居見狀趕緊返家取出電梯鑰匙，很快就將車廂門打開，救出受困電梯逾半小時的宗婦。

宗婦獲救後淡定指出，電梯沒有往下，反而往7樓跑，就突然停電，失去動力的電梯就卡住動也不動，由於失去電力，車廂一片漆黑；隨後，宗婦不斷感謝來救她的警察與消防員。

徐員表示，宗婦住的華廈為屋齡超過20年，他呼籲老舊華廈社區管委會一要定期找電梯公司進行電梯維修保養，以免電梯突然斷電故障，引起車廂卡住等意外發生。

基隆市七堵區宗姓 7旬婦人昨天晚間搭電梯時，發生電梯故障意外，還好住戶找到電梯鑰匙，才讓受困半小時的宗婦平安獲救。 （記者林嘉東翻攝）

7旬宗姓婦人昨晚搭住處電梯時，發生電梯故障意外，宗婦卡在電梯內動彈不得。基隆市警三分局七堵派出所所長徐永煌（右）、警員李瑋哲（左）趕抵，安撫宗婦順利脫困。（記者林嘉東翻攝）

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