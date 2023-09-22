為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

羨慕越南同鄉打黑工買iPhone 他假觀光來台有樣學樣下場曝

越南阮姓男子見同鄉買iPhone還PO網，他以觀光名義來台，並脫團打黑工拚iPhone被逮。（民眾提供）

越南阮姓男子見同鄉買iPhone還PO網，他以觀光名義來台，並脫團打黑工拚iPhone被逮。（民眾提供）

2023/09/22 01:13

〔記者黃良傑、黃佳琳／高雄報導〕越南籍阮姓男子羨慕來台工作的同鄉潘姓男子，才工作4年，就買iPhone 12 pro max，還在網路PO炫耀文，他決定今年3月以觀光名義，來台假旅遊再脫隊打黑工拚iPhone ，再找潘男炫耀，2人最後落網，移民署訊後將潘、阮兩人移送，高雄地檢署偵結，依偽造文書及藏匿人犯罪嫌提起公訴。

移民署高雄專勤隊調查，今年3月間，阮男以觀光名義來台投宿旅館，2天後竟脫團失蹤，移民署獲報追查，發現阮男來台投靠失聯移工潘男，9天後，潘男騎車載阮男前往工地打工，被移民署高雄專勤隊逮捕。

高雄市專勤隊接獲線報，指有越南籍旅客來台觀光兩天後就脫隊失聯，專勤隊人員追查，終於在三民區發現潘男行蹤，9天後，發現潘男騎機車準備載阮男要到工地，便以機車當障礙物設攔截點，並埋伏三民區大順三路將2人圍捕。

據了解，以觀光名義來台出脫團的阮姓男子，投靠在台工作的移工潘姓男子（29歲），潘男於2019年來台工作，8個月後失聯逃逸，躲在高雄的建築工地打零工。

據了解，潘男逃逸後躲藏打黑工，將所賺的錢買新手機，檢方認同成「犯案工具」，一併遭到查扣；移民署詢問後，將潘、阮兩人依偽造文書、藏匿人犯罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，9月中旬被檢方起訴。

越南男子的同鄉來台打黑工買iPhone還PO網。（民眾提供）

越南男子的同鄉來台打黑工買iPhone還PO網。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
逃得有夠久！ 越南籍男子打黑工10年終就逮
2023/05/04 16:11

逃得有夠久！ 越南籍男子打黑工10年終就逮
中州科大烏干達學生淪黑工！教育部：校長已請辭 續追究責任
2022/01/27 18:00

中州科大烏干達學生淪黑工！教育部：校長已請辭 續追究責任

投資永續掌握新主流
防非法居留打黑工？ 上百中客赴濟州被拒入境
2016/10/10 00:13

防非法居留打黑工？ 上百中客赴濟州被拒入境

「冠德安沐居」定錨北市擎天小坪數
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播