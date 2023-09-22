羨慕越南同鄉打黑工買iPhone 他假觀光來台有樣學樣下場曝

越南阮姓男子見同鄉買iPhone還PO網，他以觀光名義來台，並脫團打黑工拚iPhone被逮。（民眾提供）

2023/09/22 01:13

〔記者黃良傑、黃佳琳／高雄報導〕越南籍阮姓男子羨慕來台工作的同鄉潘姓男子，才工作4年，就買iPhone 12 pro max，還在網路PO炫耀文，他決定今年3月以觀光名義，來台假旅遊再脫隊打黑工拚iPhone ，再找潘男炫耀，2人最後落網，移民署訊後將潘、阮兩人移送，高雄地檢署偵結，依偽造文書及藏匿人犯罪嫌提起公訴。

移民署高雄專勤隊調查，今年3月間，阮男以觀光名義來台投宿旅館，2天後竟脫團失蹤，移民署獲報追查，發現阮男來台投靠失聯移工潘男，9天後，潘男騎車載阮男前往工地打工，被移民署高雄專勤隊逮捕。

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高雄市專勤隊接獲線報，指有越南籍旅客來台觀光兩天後就脫隊失聯，專勤隊人員追查，終於在三民區發現潘男行蹤，9天後，發現潘男騎機車準備載阮男要到工地，便以機車當障礙物設攔截點，並埋伏三民區大順三路將2人圍捕。

據了解，以觀光名義來台出脫團的阮姓男子，投靠在台工作的移工潘姓男子（29歲），潘男於2019年來台工作，8個月後失聯逃逸，躲在高雄的建築工地打零工。

據了解，潘男逃逸後躲藏打黑工，將所賺的錢買新手機，檢方認同成「犯案工具」，一併遭到查扣；移民署詢問後，將潘、阮兩人依偽造文書、藏匿人犯罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，9月中旬被檢方起訴。

越南男子的同鄉來台打黑工買iPhone還PO網。（民眾提供）

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