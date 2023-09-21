荒唐小三侵門踏戶 與情郎、人妻同住「三人行」判賠

蔡女搬入情郎及其妻子住處，3人同居，法院判決蔡女應賠償原配。（情境照）

2023/09/21 13:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市洪姓女子與詹男結婚不到2年，詹男卻與蔡姓女子有染，更荒唐的是，蔡女甚至搬入詹男與洪女夫妻的住處，宛如「三人行」，詹男大飽齊人之福，洪女受不了而提告，向蔡女索賠100萬元，蔡女辯稱詹男宣稱自己已經離婚，她是被詹男蒙蔽，法官卻認為，詹男不但沒欺騙蔡女，反而明確告知蔡女，自己有配偶洪女，據此判決蔡女應賠償原配洪女25萬元，可上訴。

洪姓女子提出民事訴訟主張，自己與丈夫詹男結婚不到2年，蔡姓女子竟與詹男交往，兩人從去年（2022年）3月起，互傳親密、曖昧之對話，同年4月起共同出遊，甚至有牽手、親吻、擁抱與發生性關係等行為，蔡女甚至於去年6月，逕行搬入她家，與她及丈夫詹男同住，並多次在她面前，與詹男有親密舉動，造成她身心受創，直到去年11月才搬離，蔡女應賠償她100萬元。

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蔡女則答辯說，她與詹男交往時，詹男宣稱已經離婚，但因要與洪女一起扶養小孩，才會繼續與洪女同居，蔡女強調，自己與洪女同住時，雙方保持友好關係，縱使她與詹男有牽手、親吻、擁抱等行為，亦屬常情，之後她得知詹男與洪女尚未離婚，她曾多次想要對洪女道歉與和解，洪女卻要她下跪道歉且永遠消失，她無法達到洪女的要求。

台中地方法院認為，蔡女與詹男交往，彼此傳送親密、曖昧對話，又有一起出遊，以及牽手、親吻、擁抱等行為，甚至發生性關係，已經逾越男女正常社交分際的交往。

至於蔡女是否知道詹男尚未離婚？依據蔡女與詹男的訊息對話紀錄，詹男並未向蔡女表示自己已離婚，詹男反而是明確說，他與洪女是夫妻，蔡女上述辯詞不足採信。

法官強調，蔡女明知詹男與洪女仍有婚姻關係，卻與詹男交往，且發生至少9次性關係，已逾越一般男女正常交往關係的分際與界限，是不法侵害洪女的配偶權益，應賠償25萬元，可上訴。

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