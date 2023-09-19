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孕妻驚見小三、老公傳訊「今天不能愛愛」

孕妻發現丈夫偷吃小三，北院判偷腥兩人應賠償20萬元。（情境照）

孕妻發現丈夫偷吃小三，北院判偷腥兩人應賠償20萬元。（情境照）

2023/09/19 14:16

〔記者溫于德／台北報導〕北部一名孕妻去年驚見擔任高爾夫教練的丈夫收到女學生傳來親密對話稱：「今天不能愛愛、壞掉了」，心碎之餘提告求償60萬元。台北地院指兩人確實侵害配偶權，判賠孕妻20萬元；可上訴。

孕妻去年初發覺丈夫與女學生有親暱互動，同年7月更從老公的LINE發現出軌兩人有關於性行為的對話內容，以及一同出遊的住宿發票，小三還會不定時出入夫妻家中，並將私人物品放在她的床上，她決定對偷吃二人求償60萬元。

拒賠兩人均未出庭，僅透過書狀各別說明。丈夫指孕妻未經同意解鎖手機，還擅自開啟後車箱，所以相關對話紀錄、照片均不能作為證據；女學生則否認知情男子已婚。

北院根據對話得知，去年5月25日，女學生曾傳訊息提及私密部位稱：「受傷流血痛痛還癢癢的」，彼此再以「你受傷我就受傷」等內容互相回應．後來女學生又表達想買藥擦私密部位及「今天不能愛愛、壞掉了」等語。

後來去年6月12日兩人又談到「內褲是為了我買的嗎，好性感的感覺，我寶貝真好，都會滿足我」，並提及「愛愛」、「做愛」等性行為經過。

北院因而認定兩人已侵害配偶權，並審酌孕妻取證過程縱然侵害丈夫的隱私權，但屬輕微且妨害婚姻若要舉證原本就不易，認定孕妻提出的證據具證據力，因此判偷吃兩人應連帶賠償20萬元。

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