補習班班主任是狼 下藥迷姦女老師賠160萬判4年確定

劉姓補習班班主任下藥迷姦新進女老師，被判刑4年定讞。（示意圖）

2023/09/21 11:35

〔記者張文川／台北報導〕高雄某補習班劉姓班主任前年6月聘用新進女老師小珮（化名），見她年輕貌美而心生歹念，利用2人獨處機會，劉竟在飲料中摻入迷姦藥水，被害人喝後昏迷癱睡地板上，劉從而性侵得逞。小珮醒來後報警，而性侵過程也被櫃檯監視器拍下，高雄地院判刑4年，二審、三審皆維持原判定讞。

判決書指出，被告劉男在父親所經營的補習班擔任班主任，女老師小珮2021年6月前往應徵教師，面試後獲劉男錄用，當時受疫情影響，補習班採遠距教學，沒有學生來教室上課，劉男利用晚間僅有小珮和他到班的機會，布局性侵，主動提供晚餐和飲料。

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小珮吃完飯，也喝完飲料，不久藥效發作，趴睡於櫃檯，一度跌落地板醒來，最終仍不敵藥效，全身癱軟昏倒在地，劉男藉機性侵。

劉男坦承犯行表示懊悔，並和被害人達成和解，賠償160萬元，小佩表明願意給劉重新做人的自新機會。

高雄地院一審審酌劉為滿足性慾，利用在父親開設的補習班擔任幹部的機會，伺機下藥性侵女師，致使女師昏迷約22小時，醒來仍感昏沉，還須扶牆才能行走，可見劉摻入的藥水藥量甚多、藥性甚強，顯為預謀犯案，惡性重大、情節惡劣，縱使和解，仍不宜輕縱，量處4年徒刑，

高雄高分院二審維持原判，最高法院亦駁回劉的上訴，全案判刑4年定讞。

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