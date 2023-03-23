借住竟迷姦女友人害成植物人 惡狼改口不認罪加重改判10年

男子華柏學借住女友人家，竟涉下藥性侵，害她變植物人，一審判刑8年10月，上訴後，華男改口不認罪，高院今加重改判為10年徒刑。（情境照）

2023/03/23 18:05

〔記者楊國文／台北報導〕男子華柏學借住女性友人家，卻讓她服用藥效極強的安眠藥物FM2，趁昏睡加以性侵，女友人被性侵後，一度心跳停止，疑似心肌梗塞，所幸送醫撿回一命，卻害得她變成植物人狀態，一審時，華男坦承犯行，被以藥劑強制性交罪判刑8年10月，但上訴後，華卻改口不認罪，高等法院痛批無悔意，今加重改判為10年徒刑。可上訴。

據悉，華柏學另以相同手法，將診所看病取得的強效安眠藥物FM2讓另名女子服下再予性侵，被判刑8年定讞，正服刑中。華今未出庭聆判。

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華柏學（43歲）因失眠問題而前往身心科診所就診，經醫師開立處方取得含有氟硝西泮（即FM2）成分的美得睡眠錠。

華男曾於2017年4月10日至同年6月12日間，多次借住女友人住處。2017年7月24日晚間，華男再度借住該女友人家，卻將該FM2讓不知情的女友人服下，趁她昏迷時性侵得逞。

不過，女友人服藥後，竟呼吸急促，一度心跳停止、疑似心肌梗塞，華柏學大吃一驚，立即打119報案求救，女友人情況相當危急，到醫院前心跳停止，經開顱及實施氣切手術，才撿回一命，但因缺氧性腦病變合併癲，而呈現四肢無力與意識障礙的狀態，生活無法自理，變成植物人。被新北檢方依「以藥劑強制性交致重傷害罪」起訴。

新北地院審理時，華男坦承和女友人發生性關係，但未下藥。合議庭認定華為逞私慾竟下藥迷姦，手段惡劣，且未與被害人達成和解，判8年10月徒刑。

檢方和華男均上訴高等法院，華男改口不認罪，連之前承認和女友人性交一事也否認到底，並稱只有摸女友人，「連開始都還沒開始」就發現她有異，因此立即通報119叫救護車。

高院依據女友人被診斷出體內有FM2成份的診所書、鑑定書、法醫研究所函文、華男測謊鑑定呈現不實反應等事證，認定華男下藥迷藥犯行明確，華在高院說詞均不實。

高院考量被害人以FM2下藥性侵後，一度心跳停止、目前呈現植物人狀態，且檢方起訴法條法定最低刑度10年起跳的「以藥劑強制性交致重傷害罪」的重罪，並非7年刑度起訴「以藥劑強制性交罪」，有必要鑑定她被下藥與其生活無法自理，心跳停止間有無因果關係，送請醫院鑑定；但醫院鑑定結果認為無法證明其間有因果關係。

高院審理仍認定，華男下藥性侵惡行重大，且偵查、一審坦承性侵，卻在高院改口不認罪，毫無悔意，也未和被害人家屬達成和解或賠償，今加重改判10年徒刑。

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