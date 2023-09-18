新北石碇區防災工程涉貪12年 前區長、技士等23人起訴

前石碇區長李浩榕。（資料照）

2023/09/18 09:31

〔記者錢利忠／台北報導〕新北市前石碇區長李浩榕、工務課技士黃志仁等2名公務員，承辦災害緊急搶修標案時，涉嫌長期向廠商索賄或收受不正當利益，洩漏標案底價護航廠商得標，總計涉弊時間長達12年；台北地檢署今依違背職務收賄、政府採購法等罪，起訴李、黃及廠商、公司法人等23人。

目前僅黃志仁在押，今天起訴後，將移審台北地院。

請繼續往下閱讀...

起訴書指出，李浩榕於區長任內，涉嫌收賄廠商交付的加熱菸10條，加上其他犯罪所得，合計收賄11萬9000元；黃志仁則8度收賄，不法所得合計390萬元，黃於偵查期間已自白犯行，並繳回犯罪所得；針對李、黃2人的犯罪所得，檢方均建請法院沒收。

石碇轄內多山，每逢颱風或豪雨常見土石流或土石崩落災情；李男於2020年6月至今年1月擔任區長，他曾在區長交接典禮上指出，颱風天、雨季時公安是石碇最重要的區務；不料，他任內招標與災害搶修有關的採購案，卻罔顧民眾生命及財產安全，涉官商勾結弊端。

檢調掌握，自2011年至今年間，石碇區公所招標「新北市石碇區災害緊急搶修復建作業工程」、「107年度石碇區道路橋樑及附屬設施改善工程（開口合約）」、「107至110年度新北市石碇區路燈維護及新設工程（開口合約） 」等多件採購案，標案承辦人黃志仁涉與廠商過從甚密。

檢調長期偵監發現，黃男常與廠商飲宴，散場時常手拿提袋疑裝賄款；李擔任區長期間也涉與黃男同流合污。今年初，李男已轉任新北市環保局專門委員；現任石碇區長劉彥伯表示，一切配合司法調查。

石碇區前區長李浩榕（前）、工務課技士黃志仁（後）。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法