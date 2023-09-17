殉職消防員追思會 新屋大火「倖存者」黃鈺翔：不會忘記你們

消防員工作權益促進協會「焰火聚光Light With Fire－消防改革10週年影像展」桃園場，舉行殉職消防員追思會。（記者鄭淑婷攝）

2023/09/17 17:31

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕消防員工作權益促進協會「焰火聚光Light With Fire－消防改革10週年影像展」桃園場，今（17）舉行殉職消防員追思會，理事長黃鈺翔以新屋大火唯一倖存者身分，再次回憶8年前的那場大火，並向犧牲的學長們說，「一定不會讓大家忘記你們，會用所有的努力，讓大家記得，今天的進步是因為你們的犧牲。」

消促會消防改革10年展桃園場於桃園光影文化館展出，桃園地區曾發生新屋保齡球館大火、平鎮敬鵬大火2起消防員殉職案，現場展出火警調查報告，消促會表示，2起大火案後，除偕同殉職消防員家屬爭取殉職真相，更以敬鵬大火為基礎，創造消防歷史上初次的基層草根修法，將退避權、資訊權、調查權「生命三權」納入法條，期盼透過制度、基層團結及社會關注，讓消防員獲得更有效的保障。

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黃鈺翔於新屋大火後請調回台南，並與消促會共同調查大火真相，他說，過去他很少用倖存者的身分發言，因為這3個字對他來說太沉重，這幾年常有人問他是怎麼走出來的，但他至今還不知道什麼叫走出來，仍深刻記憶他跟殉職學長謝君傑、張桂樟在火場深處，水袋瞬間扁掉的那一刻，也記得走出火場時，整個指揮體系不知有誰進到火場，甚至看著一起進去火場的學長及同學被抬出來時他的憤怒情緒，事發後他選擇與協會一起，並把那些情緒化為動力，才能支持他走到今天。

他表示，現在桃園的消防制度越來越好，工時最接近消防署的標準，指揮體系亦是公認火場管制做得最好，且人力相對其他縣市來得充足，可是時至今日又有誰還記得，這些進步是用學長們的犧牲換來的，他想藉著追思會向幾位學長說「一定不會讓大家忘記你們」，接下來會用所有的精力，讓所有消防員在安全的環境下完成工作。

追思會上，殉職消防員家屬、好友以錄影方式，向在天上的勇消們說話，新屋大火殉職勇消陳鳳翔的爸爸向兒子說，「其實不覺得你已經離開，因為只要我們想你，你隨時會出現在我們心中，你並沒有離開，我們的心永遠在一起，你不用擔心我們，我們都很好，反而在天上的你要多保重」；新屋大火殉職勇消張桂彰姊姊說，在弟弟離開後的這些年，她開始有收集樂高消防盒組的習慣，更由衷希望現實中的消防員也能跟這些盒組一樣，有足夠的設備、人力，所有人都可以安全出勤、平安歸來。

桃市府消防局主秘李振坪出席追思會，他說，大火後全國每個分隊至少配備2具熱顯像儀及導光索等備備及相關案件管制，桃園市目前有1683位消防員，消、民比為1比1372人，目前仍持續在努力，希望10年內達到2377人，但以整個桃園市的發展，消民比相較其他先進國家仍須努力。

追思會上播放新屋大火等救災影像，殉職消防員家屬、好友以錄影方式，向在天上的勇消們說話。（記者鄭淑婷攝）

消防員工作權益促進協會理事長黃鈺翔以新屋大火唯一倖存者身分，再次回憶8年前的那場大火，並向犧牲的學長們說「一定不會讓大家忘記你們」。（記者鄭淑婷攝）

消防員工作權益促進協會「焰火聚光Light With Fire－消防改革10週年影像展」桃園場，並舉行殉職消防員追思會，也為彰化喬友殉職消防員紀念碑募資。（記者鄭淑婷攝）

桃市府消防局主秘李振坪出席追思會，新屋大火時為二大隊大隊長，他說，大火後全國每個分隊至少配備2具熱顯像儀及導光索等備備及相關案件管制，桃園市目前有1683位消防員，消、民比為1比1372人，目前仍持續在努力，希望10年內達到2377人。（記者鄭淑婷攝）

消防員工作權益促進協會「焰火聚光Light With Fire－消防改革10週年影像展」桃園場在桃園光影文化館展出，展出消防改革歷程圖文，現場也展出桃園新屋保齡球館大火、平鎮敬鵬大火調查報告。（記者鄭淑婷攝）

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