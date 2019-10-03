「不進火場會被民眾罵」？消防署嚴正駁斥：絕無此說法

2019-10-03 21:19

〔記者陳薏云／新北報導〕台中市消防局西屯分隊員謝志雄（33歲）與張哲嘉（32歲）今支援大雅區工廠火警時殉職。消防員工作權益促進會理事長楊適瑋在臉書發文表示，昨天在與消防署開會時提問「除了進去找火點以外沒有其他救災的方法了嗎」，當時消防署副署長謝景旭回覆「在台灣就是要進去，不進去民眾會罵你」，消防署稍早回應強調絕無此說法。

消防員工作權益促進會理事長楊適瑋今天上午在臉書發文表示，昨天與消防署開會時提問「台灣消防隊除了進去找火點以外沒有其他救災方法了嗎？」，消防署、消防局回覆「對」。他並補充，消防署、局的長官說「台灣就是進去，因為如果不進去民眾會罵你」。

消防署稍早發出聲明稿回應，表示當時為時代力量立法院黨團召開消防法第27條之1修法討論，現場有消防員工作權益促進會、消防署參與討論，會中談及高雄氣爆造成消防人員傷亡案例，消防署發言指「消防機關接獲報案，都會馳赴現場救災與救護」，而非「任何火災現場皆應入室救援」，且並無「在台灣不進去民眾會罵」之說。

消防署並譴責楊適瑋如此惡意中傷，不只嚴重誤導民眾視聽，也深深打擊消防人員士氣。

消防署指出，在敬鵬大火後，消防署已修訂「消防機關火場指揮及搶救作業要點」規定，現場各級搶救人員應於救災安全之前提下，衡酌搶救目的與救災風險後，採取適當之搶救作為。意即由現場各級救災人員評估有風險時，可不入室搶救。

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