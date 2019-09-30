又見攻擊救護人員！ 醉男踹消防員遭法辦

2019-09-30 18:49

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名劉姓男子（51歲），28日晚間和2名友人到太平一家釣蝦場釣蝦、喝酒，卻酒後失態鬧事，員警獲報到場將他上銬壓制，因臉部有擦傷聯絡消防隊到場，沒想到劉男出腳攻擊消防人員，造成太平車籠埔分隊2名消防人員手臂、腹部輕微受傷，警方將劉男因妨害公務、傷害等罪嫌移送法辦，劉男隔天酒醒感到抱歉，親自到消防隊向消防人員道歉。

據了解，這名劉姓男子，28日晚上7點多和羅姓、魏姓友人，一起前往太平興隆路1段一家釣蝦場釣蝦、餐敘，席間並喝酒助興，沒想到劉男喝多了酒後失控鬧事，太平分局宏龍派出所獲報派員到場處理，見劉男情緒失控，立刻將他強力管束上銬。

因劉男臉部擦傷，台中市消防局約7點43分接獲警方通報，由車籠埔分隊派員到場進行救護，詢問後劉男表示不願就醫，救護人員完成傷口處理後在一旁收拾救護器材，沒想到警方將原本坐在地上的劉男扶起時，劉男突然朝2名消防人員猛踢，造成其中一人手臂擦傷、瘀青，另一人腹部也遭踢中受傷，員警立刻強力將他帶回警局，依妨害公務、公然侮辱、傷害等罪嫌移送偵辦。

酒醉打人的劉男，酒醒後得知酒後失態踹了救護人員，昨天在友人陪同下，前往車籠埔分隊向兩名消防人員道歉，不過因妨害公務是公訴罪，劉男仍須對自己酒後失態付出代價。

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