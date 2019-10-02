南方澳斷橋》救援缺設備、訓練差 消防員：都先下水再說

2019-10-02 06:49

〔即時新聞／綜合報導〕南方澳跨港大橋昨日突然坍塌，今凌晨在13號碼頭找到第3具遺體，至今仍有3人待尋，但有消防小隊長向媒體透露，指水下救難裝備簡陋，擁有潛水證照的人數更是散在各分隊，也欠缺公共安全潛水訓練，每次遇到需要動員搶救的狀況，也只能先下水再說。

昨天上午約9點30分，宜蘭縣南方澳跨港大橋突然從中間斷裂崩毀，橋身重壓停靠在橋下的3艘漁船，事故共造成12人輕重傷，被斷橋壓住的3艘漁船有6名外籍漁工疑受困船艙失聯，至今凌晨已尋獲3具遺體，目前仍有3人失聯。

據《聯合報》報導，消防隊雖常救援溺水民眾，但隊員所領的多是休閒潛水證照，消防署近年雖引進國外教官傳授公共安全潛水，但近年來只有不到百名消防員接受過公共安全潛水訓練，全國只有不到百名消防員受訓，且僅6人具教官資格。

報導也指出，除了訓練不足，目前各縣市消防局也沒有專門負責水下救難的單位，且領有潛水證照的隊員人數也不多，像以台北市消防局為例，現有員額1772人，其中僅68人有潛水證照。為維持每天都有潛水人員值勤，目前都是由救災救護指揮中心列管。

報導也引述一名擅長水下救難的消防小隊長指出，公共安全潛水將任務視為刑案，救援時也要同步錄影蒐證，但國內消防員沒有安全及蒐證觀念，遇到需要動員搶救的狀況，都是先跳下水再說，通常下水的隊員身上綁通訊繩，其他同仁都是透過拉繩在岸上溝通，若下水的人受困或氣瓶故障，就要立即跳下營救。

這名小隊長也指出，除了水下通訊設備不足，必須靠手勢溝通，消防員也欠缺全面罩及乾式防寒衣，下水時會讓皮膚接觸船隻外洩油污或屍體腐敗滋生細菌，且也沒配置水下破壞器材，只能攜帶手動工具。報導也提到，2015年一架復興航空班機在起飛不久後墜落雞爐和，當時造成不少消防隊員因長時間泡在低溫污水，引發重感冒或皮膚過敏，事後消防署雖有檢討精進，但基層依然覺得腳步不夠快，不少消防官員建議，應統合海巡及國軍，檢討專責需求，才能充分利用資源。

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