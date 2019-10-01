南方澳斷橋》就差一點點！ 1船3車幸運逃過一劫

2019-10-01 20:22

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭南方澳跨港大橋發生坍塌意外，宜蘭縣政府所有的「護漁號」正好準備經過橋下，船長陳志哲見橋身落下，急忙「倒車」，幸運躲過一劫；另外，跟在中油油罐車後方的張姓貨車司機見到拱橋崩塌，重踩煞車，幸運躲過，直呼「運氣很好」，也有民眾目擊橋上當時也有兩輛大貨車逃劫，幫司機捏冷汗。

護漁號原本停泊在南方澳第3漁港躲避颱風，今天上午準備開往蘇澳港，正要經過橋下時，跨港大橋應聲斷裂，護漁號僅差不到幾公尺距離，就被橋身砸到。

躲過一劫的船長陳志哲仍心有餘悸，他說，表定8點多離開南方澳，但昨天整備較晚，所以較晚出發，還好當時船速不快，否則就被橋身砸中。

回到岸上後，陳志哲與輪機長馬上到媽祖廟收驚，跟家人報平安，他說，橋樑崩塌是一瞬間，很幸運他沒受傷，差一點就被砸中，大難不死「撿回一條命」。

大橋上的有輛中油油罐車隨橋身墜落起火，車上張姓駕駛重傷送醫，而當時行駛在後方的張姓貨車司機因爬坡上橋，車速較慢，直到抵達橋頂時，才發現整座橋崩毀，立即重踩剎車，車頭正好停在斷裂處前方，馬上掉頭離去。

「嚇死人了！」張男受訪時說，還好他開得慢，如果速度加快一點，恐怕下場就跟油罐車一樣，很僥倖，運氣真的很好！除了張姓貨車司機，橋樑東側、西側也分別有兩輛大型車，差一點就跟著橋身墜海，幸運逃劫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法