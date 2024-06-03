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首頁　>　社會

北市某高中體育班學生 偷拍女性如廁

2024/06/03 05:30

記2小過、保護管束3年

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市某高中體育班爆出有學生長期偷拍女性如廁影像，影像被同學發現後傳開，經被受害者得知要求對質後東窗事發，校方昨證實已在去年十一月通報台北市教育局列管，即依「性別平等教育法」展開調查，確認性騷擾事件成立，依校規將偷拍學生加重記小過兩次，受司法判決處以保護管束處分三年，已不在學校。

影像被同學發現傳開

校方指出，該名學生常在下課前以不舒服為由去廁所，再以廁所隔間縫隙偷拍，身邊的同學看見他手機存有多名女性的偷拍影像，從鞋子外觀試圖辨識受害者，後來在同學間傳開至受害者得知，雙方在校慶當天至教官室對質，此案才爆發。隨即通報教育局列管，並由學校人員擔任檢舉人，當日即召開會議受理、調查；調查後，確認性騷擾事件成立，經提學校學生獎懲委員會討論，依校規加重處分記小過兩次。

校方說明，該名學生受司法判決處以保護管束處分三年，已不在學校，目前還有民事訴訟進行中，學校也提供受害學生相關的輔導及協助，目前學習情形正常，將持續提供相關輔導關懷及協助。

此外，為強化學生遵守「性別平等教育法」規範，上學期末已修改校規並經學校校務會議通過，未來學生違反性別事件情節嚴重者，可依校規核處大過處分。

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