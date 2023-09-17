高雄夫妻慘死案 警考量幼童情緒將改其他方式強化證據

高雄夫妻慘死冷血鄰居刀下兇手落網，警欲夜詢關鍵證人6歲童被阿嬤拒絕，警方接受改用其他方式替代。（資料照）

2023/09/17 11:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄苓雅區大樓夫妻在幼兒面前慘死命案，繼疑似死者的妹妹網路澄清，反駁兄嫂和孩子住樓上沒有噪音問題，死者羅男的媽媽也質疑警方「不一次性詢問完孫子」，並懇請不要一直逼孫子不斷去回想事發現場，苓雅分局今回應因死者幼兒是關鍵目擊證人，兇手又緘默不配合，才通知家屬需請孩童筆詢，以強化證據能力，惟家屬表示不同意見，警方同理家屬悲傷心情，經陳報檢察官後，同意以其他方式替代。

63歲吳男兇殘殺害鄰居夫妻奪2命，所幸死者2名幼子逃離向管理員求救，也成為唯一且最關鍵的目擊證人，他們的阿嬤從花蓮趕來高雄陪伴2孫子，她對警方多次要6歲孫子做筆錄，並要求夜間詢問，阿嬤告訴友人願意配合檢警辦案，將兇手繩之以法，但能不能一次問完，不要讓孫子不斷回想事發經過和恐怖現場。

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苓雅分局今說明強調除全力緝兇外，同時立即指派本分局家防官陪同被害人家屬，即時說明偵辦進度及撫慰家屬，警方為即時追緝兇嫌到案，需立即確認犯嫌身分，旋派員前往被害人家屬住處，並在家屬陪同下，由女警筆詢在場2名孩童事發過程，確認兇嫌身分，案能迅速鎖定犯嫌身分始於3小時內逮捕歸案。

另為周全指認程序，再次通知家屬需請孩童筆詢，以強化證據能力，惟家屬表示不同意見，本分局同理家屬悲傷心情，經陳報檢察官後，同意以其他方式替代，另家屬表達後續偵辦過程希望減少筆詢製作部分，亦已即時向檢察官反映，本分局仍持續以關心與協助的刑事處置方式貼近民眾期待。

分局長王世芳表示，幼童是目擊證人，第一次做幼童筆錄時，在外公外婆陪同下完成，至於第2次複詢幼童，是因報請檢察官指揮後，因應複數指認程序而做的第2次詢問，家屬認為不宜，擔心影響幼童情緒，警方向檢察官請示後，檢方同意改以其他方式代替。

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