2幼童目擊父母遭殺 高雄市社會局處理受質疑還原經過

高雄市苓雅區吳姓男子15日涉嫌當著兩名幼童面前殺害鄰居羅姓夫婦，逃到屏東枋寮被捕。（民眾提供）

2023/09/17 10:33

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市苓雅區羅姓夫妻遭鄰居吳男殺害雙亡，2名幼童當場目擊，事後家屬向媒體透露，幼童出現心理創傷，案發後社會局社工到場只停留10分鐘，後來只傳簡訊、未再聯繫；高雄市社會局今天還原處置經過，強調已接獲多名善心人士捐款及協助後續教育意願。

吳姓凶嫌15日一早涉嫌當著分別6歲、5歲的2名幼童面前殺害其父母，引發社會高度關注，吳落網後不配合偵訊，法院已辭定羈押。羅姓幼童家屬向媒體說，孩童接受警方偵訊時，也沒有社工陪同，抱怨社會局積極度低。

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社會局表示，因受害父母的兩名孩子出現心理受影響狀況，社會局已連繫心理師今天評估孩子狀況，並協助進行心理輔導。檢察官預計明（18）日進行複驗，社會局也已洽妥一名受過司法訓練的心理師陪同孩子，進行筆錄。

社會局說明全案處理過程，15日警政通報後，社工立即到現場安撫孩子及評估安置需要，因找到孩子熟悉的外公外婆，安頓妥孩子後，親屬表示讓孩子玩玩具，不要吵孩子，社工即先離開。

當日下午社工打電話關心並連絡訪視事宜，家屬表示孩子狀況都還好，因忙處理喪事且在悲傷中，暫時婉拒社工家訪。社工後續傳簡訊關心，提醒家屬注意孩子的身心狀況，並留下聯絡電話。16日再發簡訊關心，晚上家屬致電表達希協助事項，社會局積極處理並皆已回復家屬。

社會局表示，市長陳其邁非常關切兩童的教育及照顧服務，責成社會局結合社會資源協助孩子的教育需求，目前社會局接獲多位善心人士表達捐款及協助孩童後續教育的意願，正積極與家長連繫做後續安排協助，社會局長謝琍琍與市府副秘書長陳盈秀，今天也將親自前往探視慰問。

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