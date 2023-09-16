高雄惡鄰殺夫妻案尋獲疑似兇刀 兇嫌冷漠閉口不語

涉嫌殺害鄰居夫妻的吳男，從昨早落網至今，對案情全程不願配合警方調查。（記者許麗娟攝）

2023/09/16 12:39

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄63歲吳男昨天在住家大樓狠殺樓上鄰居夫妻致死，警方今天（16日）凌晨1點多在高屏溪萬大大橋高雄端橋下找到疑似涉案的水果刀，但兇嫌吳男仍對案情全程拒絕回答，今早11點多警方將他移送高雄地檢署，將報請檢察官予以羈押。

據了解，專案小組昨天在案發後，隨即調閱吳男逃逸的沿路監視器追人，發現兇嫌曾在高屏溪萬大橋下停留，昨早8點多曾到該處搜索，但因當時水位高漲，並未發現任何可疑蹤跡，直到深夜水退第2度前往搜索，於今天凌晨1點多，在橋下高屏溪畔距離岸邊約5至10公尺處找到吳男逃亡時穿的外套，並在勾取外套時，掉出1支紅色刀殼水果刀，目前已進行鑑識採證釐清是否為犯案兇刀。

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苓雅警分局長王世芳指出，警方今早持續對吳男進行筆詢，但他仍全程拒絕回答，專案小組經過相關科學鑑視採證，監視器佐證、相關證人指證等科學偵辦程序，一定會將殺人犯嫌繩之以法，將報請檢察官予以羈押。

專案小組根據監視器發現，吳男犯案逃逸時，沿途不斷更衣並製造斷點，初步推斷，吳男離開大樓穿1套服裝、丟棄1套、警方緝獲他路中1套、被查獲時又1套服裝，並疑似在途中另買了1雙藍白拖鞋，目前僅在佳冬找到吳男丟棄的安全帽、藍色T恤和1雙布鞋，以及萬大橋下的1件外套和1支水果刀，但他離開大樓時提的塑膠袋，以及更換丟棄的褲子等皆未尋獲。

吳男上午被移送高雄地檢署時，面對媒體詢問為何逃亡過程不斷丟棄衣服、會後悔嗎、對小孩會愧疚嗎等問題時全程都保持沉默，據了解，警方對他偵訊時數度動之以情，他也完全沒有反應及不發一語，對鄰居痛下殺手後的態度相當冷漠。

警方今早將吳男移送高雄地檢署，其腳上穿的藍白拖，疑似昨天逃逸時途中購買。（記者許麗娟攝）

專案小組目前僅找到吳男丟棄的1件外套、安全帽、鞋子、衣服和1把疑似犯案的水果刀。（民眾提供）

吳男騎機車落跑時，曾到萬大橋下丟棄外套和1把水果刀。（民眾提供）

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