疑孩子吵鬧高雄夫妻慘遭惡鄰殺害 死者妹崩潰發文「侄子是電視宅很安靜」

涉嫌殺害鄰居夫妻的吳男，落網後持續保持緘默，不願配合警方調察。（記者許麗娟攝）

2023/09/16 13:13

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區武廟路某大樓昨天發生63歲吳男殘忍殺害鄰居夫妻命案，今天（16日）凌晨，有疑似被害人妹妹的網友在網路論壇Dcard發文「我的兄嫂遇害了」，並澄清對於兇嫌吳男指的噪音問題，兄嫂多次解釋吵鬧時段家裡根本沒有人，甚至為此裝地墊，且2名侄子是電視宅，絕對不是會亂尖叫跑跳的孩子。

這名網友在Dcard發文寫到，9/15這天，我的天好像塌下來了一樣。因為身體因素，事發當下，沒有人願意告訴我發生什麼事，是後來我看到新聞才崩潰，照片是我哥家的門口，地上是他穿很多年、都破爛可是還是很愛穿的布希鞋。新聞的標題是「疑似擾民 惡鄰砍殺 夫妻雙亡」我顫抖著手打開新聞，看到 高雄、看到羅氏夫妻、看到兩個學童，瞬間崩潰大哭，先生衝進來只能抱著我安慰我，讓我不能太激動，要冷靜，我只能哭著說「我不要，怎麼會？是假新聞、我不要」，可是事實擺在那，如此殘酷夫妻陳屍 明顯死亡，看到這4個字，我知道我失去任何希望。

請繼續往下閱讀...

原PO說，哭了一天，到晚上的時候才比較能點開一則則的新聞。看到網友們的留言，看到新聞標題不停強調的噪音擾民，我想說些什麼，想反駁些什麼，明明、明明之前嫂子說他們已經跟樓下解釋了好幾次，他說吵鬧的時段，家裡根本沒有人。平日白天，小孩都去上學，兄嫂都去上班，樓下還是說樓上很吵。大半夜的，小孩都睡了，樓下還是說小孩很吵。

甚至有次樓下找管委會一起上來，結果家裡根本沒有人。樓下不停的投訴，嫂子也一直在努力改善跟解釋，甚至家裡為此弄了地墊，連小孩都會下意識不要跳，跟我說因為怕吵到樓下阿北。也看到新聞採訪管委會，管委會說了協調多次，但也說了並沒有確定是14樓發出的噪音。如果他們真的那麼吵，怎麼協調多次都沒抓到他們正在吵？

原PO寫到，我知道很多小孩很吵，但是我兩個侄子是屬於電視宅，常常一坐下看電視就會安靜很久。雖然說不可能是完全沒有噪音，但絕對不是會亂尖叫跑跳的孩子。這只要是任何一個親戚朋友都能證實，他們兩個真的是很貼心不吵鬧的孩子。而且最無法控制的是嬰幼兒時期，現在都比較大了，都能溝通了，我兄嫂也是講話都很輕聲細語的人，我都沒見過他們跟誰大聲過，他們帶出來的孩子講話會有多大聲？

因為我們家族關係緊密，兄嫂幾乎每個月都會有個週末不在高雄，有一次他們從外地返家時才被管委會說週末很吵，可是整個週末他們都不在高雄啊？我大概也知道，我不管說了多少，還是會有人認為是我兄嫂的問題。是孩子的爸媽沒有教好。對於那些理性評論的人，我尊重你的判斷，你認為一個人可以因為精神疾病就去砍殺鄰居，那我祝福你永遠遇不到這種事。

原PO痛心地說，對於那些見獵心喜的人，我也祝福你，祝福你所有親密的人、在乎的人，身邊都有這種神經病。我的父母、我嫂子的家人，都是話不多的智者，也都是很好的人，很努力生活、很善良、對待孩子跟孫子都很盡心盡力，從不對他人惡言相向，總是願意先付出的人。

對於這些新聞跟不知道事情就亂噴髒水的人，我不想理也沒有心力，我不是智者，我看不了那些言語像刀子般的割著我的心，我也不是善人，對這些人、對那個可惡的殺人犯，我分分秒秒都在詛咒，用我能想得到的所有詞彙詛咒。

最後，原PO也寫下心裡沉痛的心聲說「哥，嫂，明明星期五你們下班後就要帶著孩子來台北找我的，明明前一天嫂子還問我有沒有想吃什麼 她要給我帶上來的，明明前一晚哥還傳搞笑短影片給我的，而且哥哥還剛交代了我要好好照顧自己身體，怎麼不到幾個小時，我睡醒後就再也見不到你們了？怎麼上個月才見面的，現在就連訊息也不回了？我沒有辦法想像當下你們有多痛，有多害怕，有多無助，完全沒有辦法想像，從小就感情好的哥哥，從大學就交往的嫂嫂，一直都那麼照顧我疼愛我的兄嫂，一直在親友眼裡溫和安靜的兄嫂，一直人緣都很好的兄嫂，會遇到這種事情。誰能想得到，為什麼？」

高雄夫妻在家中慘遭鄰居殺害，有疑似死者羅男妹妹從新聞畫面的屋外，看到羅男的布希鞋，崩潰在網路發文「我的兄嫂遇害了」。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法