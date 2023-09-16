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時力函調高虹安涉貪起訴書 法務部：僅提供新聞資料

新竹市長高虹安被控擔任立委期間，涉詐助理費。（資料照）

新竹市長高虹安被控擔任立委期間，涉詐助理費。（資料照）

2023/09/16 12:54

〔記者吳政峰／台北報導〕新竹市長高虹安任職立委時，涉嫌詐領助理費，8月14日被台北地檢署依違反貪污治罪條例起訴。有媒體質疑，時代力量立院黨團曾向法務部函調高虹安案的起訴書，有違法之嫌；法務部16日表示，函覆立委的是「新聞資料」，並非起訴書。

有媒體15日質疑，北檢8月14日起訴高虹安後，時力隨即透過立院黨團發函法務部，要求提供高虹安的起訴書，北檢也迅速提供，此舉恐產生立法權與行政權介入司法權的爭議，有違法之嫌。

法務部16日說明，法務部依立法院黨團、委員來函所請，提供高虹安案件的新聞資料，並非提供起訴書。立委為問政需要，函請法務部提供北檢就高虹安等人涉犯貪污治罪條例等案件的起訴書，惟法務部是依據北檢提供的新聞資料函復立委及黨團，並非提供起訴書，且就不同政黨黨團、立法委員函調，均提供相同資料，並無差別待遇。

法務部強調，法務部尊重立委權責，依法提供新聞資料，並無違反法院組織法規定。法院組織法第83條第3項規定「高等檢察署以下各級檢察署及其檢察分署，應於第一審裁判書公開後，公開起訴書，並準用前二項規定。」惟該規定是對於公眾公開起訴書的規定，與立委行使職權函請提供資料情形不同，且法務部並無提供起訴書，與法院組織法第83條規定無關。

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