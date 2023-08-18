獨家》高虹安起訴書一刀未剪！兔姊LINE水母、Z9「不是實報實銷...」對話全曝光

民眾黨籍新竹市長高虹安。（資料照；本報合成）

2023/08/18 18:17

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獨家》高虹安案「未曝光版」起訴內容曝！黃惠玟與陳奐宇LINE對話全公開

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〔記者錢利忠／台北報導〕民眾黨籍新竹市長高虹安於立委任內涉嫌浮報助理費，被依可處7年以上徒刑之利用職務機會詐取財物等罪起訴；本報獨家掌握，完整版的台北地檢署起訴書「證據清單」，針對兔姊黃惠玟提供給北檢的隨身碟內容，未曝光的起訴書內也詳述黃惠玟與綽號「水母」的「公衛文」王郁文、綽號「Z9」的吳達偉等高辦幹部的LINE對話紀錄，包括提及「至少四個，否則領不完」、「不是實報實銷喔」等內容。

根據未曝光的北檢起訴書第24頁證據清單，內容提及黃惠玟與王郁文的LINE對話紀錄。

2020年3月11日，黃惠玟第一次告知王郁文，需將2020年2月加班費繳回，做為辦公室支用；黃於LINE上提及：「水母，找時間刷一下簿子，3/9應該有一筆4992元，那是辦公室的支出費用，麻煩扣除先前你墊的部分，跟我報帳」。

2020年3月27日，「水母，兔姐要跟你講一下你的薪水部分，委員在你的實際薪資上多加2500元，做為辦公室支用，從⋯⋯你的本子上應該會多出一筆補薪。這筆就是辦公室費用，也是放在你那邊隨時支應。所以4/15入帳薪水時，也會多出2500元，不過因為2500元會再依那個數字。退到你那邊的零用金就好了」、「聽起來有點複雜，總之就是我會有1000多元入帳就是了，我要再另外拿多少錢出來嗎？只怕欠人家錢這樣」。

2020年4月6日，「水母，委員要我們今天結清2—3月的辦公室支出，麻煩今天有空就報給我」、「好的我現在給你」、「啊你有去查補薪那一筆？」、「有」。

2020年4月21日，「水母，3月加班費17日入帳後，請你幫領的金額是13528，連同本薪領的金額是2432，所以共退15960到你的零用金帳戶中囉」、「好。那有哪些金額是研究室零用金的部分」、「本薪是幫領2500元，因為保費有多繳，這是必須退給我們的，所以才會有2432的數字⋯⋯你那邊不夠支出時，再找我拿，因為奐宇的部分，要退到我這裡，之後，辦公室支出，就是你和我兩個人支出」、「好的」。

2020年5月4日，「水母，4月的零用金要跟委員報了，再麻煩匯過來」（水母傳送1001研究室代墊檔案）「我要把多的9797匯去哪呢」、「不用留在你那邊，給檔案即可。辦公室支出，就在我和你身上就對了」。

2020年5月15日，「水母，今天五月薪水入帳，給你要退的數字16748，和先前一樣退到零用金，另外委員有給你1380獎金。」、「我想說那個獎金是什麼？端午節？」、「就是您4月份辛苦了，端午節6/25」。

2020年5月15日，「我另外想到一件事，我們走了之後，加班費他要找誰幫忙領？」、「好問題耶，奐宇吧」、「現在是我、妳、奐宇及Jack，至少四個，否則領不完」、「那就再昱愷、○○」。

2020年6月15日，「水母，6月薪資要退16563，請退到零用金帳戶，謝謝」。

2020年8月26日，「兔姊，我已經跟委員說我做到8月底，離職前要跑什麼流程嗎？目前想到助理證、零用金退回，工作交接等等」。

2020年8月31日，「兔姊，但我表定是做到今天，但還要跟你要勞健保轉出單⋯⋯並傳送1001零用金日記帳_水母20200831.xlsx，零用金結餘的部分我明天拿回去」。

2020年10月6日，「水母，9月份的加班還要請你幫忙領喔…抱歉」。

2020年10月19日，「水母，上次請你幫忙領加班費的部分，16日已經入帳了，金額是16256。有空來辦公室麻煩給我，謝謝了」。

另外，起訴書第28頁至29頁也提及，黃惠玟與歷久公司負責人吳達偉，提到加班費的對話紀錄：

2020年2月27日，「加班費一般也要報滿吧」、「對，大部分都會如此，但大部分這筆加班費，助理都沒份」、「這項目不是實報實銷喔」、「都拿助理人頭領出，退現金」、「這是以前的作法啦，要我就真的發掉」、「當然」，也是有委員願意給助理報，好喔，投你一票，不過你想一下，若你是區域立委，花費很多，屆時也會想說存起來做別的支應，這就是國會助理無法法制化，待遇差的主因」。

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