高虹安被控論文抄襲 北院將由「人選之人」黃柄縉負責調解

北院現任民事執行處庭長黃柄縉（見圖），將替新竹市長高虹安與資策會主持調解。（資料照，記者黃耀徵攝）

2023/09/14 18:17

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院有兩名「調解高手」，一為北院現任民事執行處庭長黃柄縉，另一位則是北院現任副發言人林鈺琅庭長；其中，黃柄縉成為「人選之人」，將替新竹市長高虹安與資策會，針對高虹安被控論文抄襲案主持調解，時間定在10月25日下午2時30分。

高虹安被資策會自訴指控，高虹安與資策會同仁於2017年發表的兩篇期刊論文，高虹安卻大量抄襲進入她的辛辛那提大學的博士論文卻未加註，其中一篇有8成、另一篇約3成，涉違著作權法。

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北院本週二開庭時，法官探詢雙方和解意願，高虹安表示有意願，資策會的委任代理人也表示可試行調解；高的辯護人進一步認為，經驗老道的黃柄縉是調解能人，建議法官請黃主持調解。另，林鈺琅在北院的調解能力同樣突出。最後決定由黃柄縉負責主持調解。

據悉，司法官學院38期結業的黃柄縉，曾擔任北院行政庭長、司法院民事廳辦事，再回北院民事執行處任庭長；過去YouTuber「谷阿莫」因「二次創作」挨告時，就由黃柄縉參與調解，最後谷阿莫賠償逾百萬元，片商則撤告。

司法官學院42期結業的林鈺琅，近期最為人所知的是，替林智堅論文案與調查局新竹縣調查站調查官余正煌進行調解，經林主持調解近3個小時，最終達成調解，余正煌決定撤告，林智堅則同意捐給公益團體30萬元，全案宣告落幕。

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