別上當！苗縣上半年民眾遭投資詐騙364件 金額破5億元

不要上當！苗縣上半年民眾遭投資詐騙364件，金額破5億元。圖為苗栗縣警方逮捕一名投資詐騙集團成員畫面。（圖由民眾提供）

2023/09/14 14:03

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕請小心不要上當！苗栗縣警察局統計，今年上半年苗栗縣遭詐騙類型與金額，以假投資364件最多，金額高達5億2548多萬元，相當驚人。另外，詐騙集團假交友後，再施以詐術導致民眾遭騙總金額達1億1681多萬元，詐騙老梗解除分期付款則達4316多萬元，苗栗縣警察局呼籲，民眾務必小心，不要上當導致血汗錢被騙走。

苗栗縣警察局表示，目前投資詐騙為詐騙集團最慣用伎倆，也是民眾遭詐騙的主流案例，通常是以投資某項股票可成為飆股或其他投資標的，先讓受騙民眾淺嚐甜頭後，再誘使民眾投入更多大筆金額。

請繼續往下閱讀...

苗栗縣警察局舉例，詐騙集團伎倆多，例如股票、基金等投資群組中的專家、大師、專員或是自稱獲利的民眾等都是由詐騙集團成員所扮演一人分飾多角，所看到獲利都是假的，從受理投資詐騙案件中，除了初期小額獲利外，並沒有被害民眾可以出金獲利。

至於假交友詐騙，則利用網路社群成為好友，噓寒問暖取得信任，投其所好推銷，或稱有急需，騙走財物。

苗栗縣警察局局長莊勝雄表示，投資應慎選合法管道，絕不要相信網路上投資訊息，網友不會幫您賺錢、請勿聽信網友投資訊息，詐騙集團常以網路社群張貼假投資訊息，如「飆股」、「保證獲利」、「穩賺不賠」或「高投資報酬率」等誘騙民眾，若民眾遇到類似情形，請立即撥打165反詐騙諮詢專線。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法