為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄婦提200萬元要借友人投資攤平虧損 警連忙喊卡

    婦人提200萬元欲借網路投資失利的友人，員警攔阻避免其友人一再陷入詐騙集團陷阱。（圖由民眾提供）

    婦人提200萬元欲借網路投資失利的友人，員警攔阻避免其友人一再陷入詐騙集團陷阱。（圖由民眾提供）

    2023/08/05 09:55

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄58歲江姓婦人昨天（4日）到銀行提領200萬元欲借友人，行員察覺有異報警，得知江婦友人因加入網路代操投資400萬元虧損，對方要求再加碼200萬元攤平，江婦不敵友人苦苦哀求欲伸援手，員警認為其友人是遇上詐欺，連忙阻止以免一再受騙。

    三民二分局鼎金所指出，江婦昨天下午前往明誠二路銀行欲提款200萬元，員警接獲行員通報前往了解，得知江婦認識10多年的陳姓友人，日前加入line飆股群組，陸續交付400萬元由「分析師團隊」代操，原先選股皆是迅速大幅獲利，不料近期因市場波動劇烈，部分股票虧損，需再加碼200萬元攤平。

    陳姓友人因已投入大筆存款無法再拿出錢來，因此向江婦苦苦哀求請求借款，並承諾會將股票變現還錢，江婦不敵人情壓力前往提領，但員警聽聞後立即點出問題，質疑交給代操團隊投資失利要求加碼，且line代操群組極有可能是假投資詐騙，經分析不合理之處，江婦也發覺有異，打消提款念頭，並表示會向友人告知應仔細查證是否遭詐騙，對員警及行員之協助深表感激。

    警方呼籲，近期詐騙手法層出不窮，遇到疑似詐騙應保持冷靜勿慌張，遵守「一聽、二掛、三查證」，撥打165或110向警方求證及諮詢。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    退休婦遭盜版阿土伯詐3500萬元 警趁面交逮車手
    2023/08/02 13:45

    退休婦遭盜版阿土伯詐3500萬元 警趁面交逮車手
    老翁被假投資被詐騙近400萬 苗警當街逮3車手
    2023/07/26 09:31

    老翁被假投資被詐騙近400萬 苗警當街逮3車手

    2023世界客家博覽會 8/11在桃園盛大登場！
    國道警推薦ACI量化機器人招9親友投資血本無歸 被害人控詐欺吸金
    2023/07/25 18:00

    國道警推薦ACI量化機器人招9親友投資血本無歸 被害人控詐欺吸金
    許文龍臉書贈書？奇美：詐騙
    2023/07/20 15:52

    許文龍臉書贈書？奇美：詐騙

    雙鐵生活圈Ｘ買房方程式 日系均質3房
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播