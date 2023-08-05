高雄婦提200萬元要借友人投資攤平虧損 警連忙喊卡

婦人提200萬元欲借網路投資失利的友人，員警攔阻避免其友人一再陷入詐騙集團陷阱。（圖由民眾提供）

2023/08/05 09:55

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄58歲江姓婦人昨天（4日）到銀行提領200萬元欲借友人，行員察覺有異報警，得知江婦友人因加入網路代操投資400萬元虧損，對方要求再加碼200萬元攤平，江婦不敵友人苦苦哀求欲伸援手，員警認為其友人是遇上詐欺，連忙阻止以免一再受騙。

三民二分局鼎金所指出，江婦昨天下午前往明誠二路銀行欲提款200萬元，員警接獲行員通報前往了解，得知江婦認識10多年的陳姓友人，日前加入line飆股群組，陸續交付400萬元由「分析師團隊」代操，原先選股皆是迅速大幅獲利，不料近期因市場波動劇烈，部分股票虧損，需再加碼200萬元攤平。

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陳姓友人因已投入大筆存款無法再拿出錢來，因此向江婦苦苦哀求請求借款，並承諾會將股票變現還錢，江婦不敵人情壓力前往提領，但員警聽聞後立即點出問題，質疑交給代操團隊投資失利要求加碼，且line代操群組極有可能是假投資詐騙，經分析不合理之處，江婦也發覺有異，打消提款念頭，並表示會向友人告知應仔細查證是否遭詐騙，對員警及行員之協助深表感激。

警方呼籲，近期詐騙手法層出不窮，遇到疑似詐騙應保持冷靜勿慌張，遵守「一聽、二掛、三查證」，撥打165或110向警方求證及諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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