「說到做到」匾額洩身分 警破獲明仁會基隆分會據點
2023/09/13 14:05
〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆警方近日接獲情資顯示，在七堵地區有人在販售毒品及經營「球板」線上博弈，昨日上午見時機成熟，前往該處據點搜索。警方進入該據點後，發現牆上掛著「說到做到」牌匾，還寫著基隆公司，經調查得知，該處竟是明仁會基隆分會據點，並在屋內查扣10台電腦主機及3百公克K他命，並將屋內何姓男子等8人帶回偵訊。
基隆市警察局刑警大隊偵三隊與三分局偵查隊接獲情資後，開始派員前往調查，昨日見時機成熟，確認屋內人數後，派員進入該據點內，控制住8名犯嫌，經調查得知其中五名犯嫌分別為詐欺、傷害、毒品等案件通緝犯。
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進一步追查得知，8名犯嫌中，包含何男共有2名為明仁會成員，且依照據點懸掛的牌匾上敘述，確認該地點為明仁會基隆分會據點，隨即查扣10台用於線上博弈的電腦主機、22台螢幕及300公克K他命、10多包毒品咖啡包及點鈔機等證物，另更起出3把武士刀、7把開山刀等刀械，隨即將何男等8人帶回偵訊。
據悉，犯嫌承認有經營線上博弈，但否認有販賣毒品，僅表示該批毒品是自己要施用。
警詢後，依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及賭博等罪，今日將何男等8人移送基隆地檢署偵辦，另將持續向上追查毒品來源。
基隆市警察局表示，民眾如有發現住處周遭有可疑或不法情事，請立即向警察機關檢舉，共同維護社區安全。