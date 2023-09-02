明仁會高調春酒座上賓 藏身民宅搞毒品分裝廠

竹聯幫明仁會的盟友傅品惟（右圖）， 在桃園市八德區一處民宅設毒咖啡包分裝工廠。（記者邱俊福翻攝）

2023/09/02 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕今年初受邀參與竹聯幫明仁會擺在大直萬豪酒店八十五桌春酒宴的該會盟友傅品惟，涉嫌於桃園市八德區一處民宅籌設毒咖啡包的分裝工廠，並以義大利時尚品牌「MOSCHINO（莫斯奇諾）」、中國飲品「加多寶」的外包裝大量生產製作毒咖啡包，藉以吸引年輕人施用毒品，毒咖啡包供應北台灣市場。刑事局偵三大隊第三隊經長期蒐證，發動三波搜索，先後逮傅等四人送辦，查扣市價逾百萬元的近三千包毒咖啡包，及大批毒品原料與工具。

警方調查，廿六歲傅男今年初涉嫌糾合官姓友人，在官男一名邱姓國中同學位於八德區的透天厝住處頂樓，設置毒品分裝工廠，由官、邱二人調配各種毒品與果汁粉、咖啡等，製成毒啡啡包。

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警方據報後展開偵查，今年二月廿一日對該分裝工廠攻堅，查獲第三級毒品「四-甲基甲基卡西酮」毒咖啡包二四六六包，以及硝甲西泮等毒品原料、封口機、分裝器具、剪刀、電子磅秤、果汁粉等大批贓證物，逮捕正在製毒的官男。

檢警溯源追查，後續又發動兩波查緝行動，逮捕邱男與幕後主嫌傅男到案，再查獲毒咖啡包四二八包，以及毒品原料、機具等，還在現場查獲梁姓毒品通緝犯。警方詢後將四人移送桃園地檢署偵辦，傅、邱二嫌被聲押獲准。

警方追查，傅男平時沒有工作，遊手好閒，與竹聯幫互動頻繁，遂成為竹聯幫明仁會高調春酒的受邀對象。

警方查扣市價逾百萬元的近3千包毒咖啡包，及大批毒品原料與工具。（記者邱俊福翻攝）

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