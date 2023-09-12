男男愛侶床上過激送醫 家屬告傷害

警方在訪查蔡男時，發現蔡男家中藏有神仙水毒品。（民眾提供）

2023/09/12 23:20

〔記者王捷／台南報導〕一對陳姓、蔡姓愛侶，他們交往中保有開放關係已經一段時間，8日兩人約會，豈料陳姓男子恩愛到一半因過激送醫，目前還在昏迷中，而陳男家屬對蔡男提告傷害，但警方進一步追查，發現陳男是吸食安毒過量又吃威而剛才會昏迷，同時警方也在蔡男的房間內發現毒品，警方目前正積極調查蔡男是否有涉傷害。

據了解，年紀快50歲的蔡男從事保全業，他在交友軟體上認識36歲的陳男，陳男平常靠粗工為業，與蔡男維持親密關係一段時間。8日晚上，兩人約在蔡男家中，結果激情到一半陳男突然抽搐接著昏迷，送醫急救後被送往加護病房，目前還沒脫離險境。

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陳男家屬認為，這件事與蔡男脫不了關係，懷疑蔡男在恩愛過程中對陳男太粗暴了，因此在11日提出傷害告訴，警方因此展開調查，在訪查蔡男時，發現他的房間中有毒品神仙水、安毒吸食器，但蔡男則聲稱，陳男在性交前有吸食安毒又吃了威而剛，他沒有脅迫或誘使陳男去吸毒。

之後，蔡男跟著警方回到警所驗尿，他的尿液中也有安毒反應，訊後警方先以毒品罪移送蔡男，至於在性愛過程是否涉傷害又是否有引誘、迷惑陳男吸毒？警方正在調查中。

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