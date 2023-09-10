醉漢全裸猥褻落單女子害受傷 法官判刑3個月

基隆地院近日審結，認定陳男觸犯公然猥褻、傷害及乘機性騷擾等罪，審理後依較重的傷害罪判處陳男有期徒刑3月。（記者吳昇儒攝）

2023/09/10 12:37

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名陳姓臨時工今年4月5日下午1時許，酒後竟在31號橋附近脫光衣物，見一名女子單獨走在附近，竟快速奔向對方，摸被害女子的雙臂及頭髮，還把人壓制在牆面上猥褻及性騷擾，導致被害人有多處擦、挫傷。基隆地院近日審結，認定陳男觸犯公然猥褻、傷害及乘機性騷擾等罪，審理後依較重的傷害罪判處陳男有期徒刑3月。

檢警調查，陳男於2019、2020年間因涉嫌公共危險罪被法院判處有期徒刑3、3、4個月徒刑確定，前年4月12日才執行完畢，卻不思悔改，今年4月5日下午1時許，在31號陸橋旁見一名女子單獨走在路上，竟裸露全身快速奔馳朝女子奔去。

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陳男用雙手觸摸被害女子頭部兩側頭髮及雙臂，還對其環抱壓制於31號陸橋旁牆面，導致被害人左肘有多處擦、挫傷，並對其猥褻及性騷擾得逞。被害女子掙脫後，報警處理。

陳男到案後向檢警坦承有摸被害女子頭髮及雙臂，進行性騷擾及猥褻，自己確實全裸在街道上行動；警方調閱周邊監視器，也確實拍下陳男的犯案過程。檢察官偵訊後，將陳男依公然猥褻、傷害等罪，將陳男起訴。

法官審理後認為，陳男酒後（吐氣所含酒精濃度達每公升1.23毫克）在市區道路上任意裸露生殖器，足使往來路過之不特定人心生厭惡感，破壞社會秩序及善良風俗，又對路過的被害女子進行性騷擾、公然猥褻及傷害等行為，使被害人受到驚嚇，造成告訴人心理陰影，實屬不該；但陳男屬同時觸犯上開3罪名，故依較重的傷害罪論處。

法官考量陳男犯後坦承全部犯行及其犯罪動機、目的、手段等等，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金。

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