同一彎道連續擊落跑車 藍寶堅尼、速霸陸都吃癟

SUBARU BRZ過彎失控自撞。（記者徐聖倫翻攝）

2023/09/12 14:02

〔記者徐聖倫／新北報導〕昨晚間新北市淡水發生跑車自撞意外，1輛SUBARU BRZ跑車昨晚間行經淡金路四段，在一處彎道突然失控，自撞電線桿並波及停在路邊的3輛汽車。巧的是，年初也有1輛Lamborghini在此處自撞，讓這個彎道被稱為跑車殺手。

據悉，23歲張姓男子開著BRZ，載著友人19歲陳姓男子，昨晚11時許從板橋出發來到淡水淡金路夜遊，行經淡金路四段這處下坡彎道時，張男疑因車速快導致失控，撞上停在路邊的箱型車後，再將電線桿撞斷，並砸到另1輛小貨車以及機車，BRZ這時因反作用力彈回路中，並開始起火。

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張、陳2人趕緊下車，附近住戶見狀趕緊拿出滅火器協助，最終火並未燒大，張、陳2人也僅受輕傷，經送醫包紮後無大礙。警方對張男進酒測，其酒測值為0，後續電線桿恢復則由台電人員進行修繕。

而今年春節期間，也是在同一路段有輛Lamborghini豪車因為同樣原因，失控撞同根電線桿，一樣波及路邊2輛汽車，駕駛26歲蕭姓男子僅受輕傷。此路段連續生跑車失控意外，猶如淡水小坪頂專噬豪車的釣魚池，賓利、BMW大7都曾掉入池中，被稱為「豪車食客」，讓這處彎道也被封稱號「跑車殺手」。

跑車自撞電線桿，波及停放路邊車輛。（記者徐聖倫翻攝）

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