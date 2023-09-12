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人頭鴿舍查無責付保管賽鴿 賽鴿聯合會16人送辦

台南檢警今年6月查獲麻豆某賽鴿會涉聚眾賭博等案，責付保管700多隻賽鴿，7、8月兩度稽查，卻發現11個人頭鴿舍查無扣鴿，鴿會莊姓主嫌等16人依詐欺等嫌送辦。（警方提供）

台南檢警今年6月查獲麻豆某賽鴿會涉聚眾賭博等案，責付保管700多隻賽鴿，7、8月兩度稽查，卻發現11個人頭鴿舍查無扣鴿，鴿會莊姓主嫌等16人依詐欺等嫌送辦。（警方提供）

2023/09/12 09:25

〔記者王涵平／台南報導〕台南檢警今年6月查獲麻豆某賽鴿會涉聚眾賭博等案，責付保管700多隻賽鴿，7、8月兩度稽查，卻發現11個人頭鴿舍查無扣鴿，鴿會莊姓主嫌等16人依詐欺、賭博、組織犯罪防制條例等嫌送辦。

台南地檢署檢察官陳鋕銘今年6月16日率南市刑大查獲南市麻豆區某賽鴿聯合會涉嫌聚眾賭博及違反動物保護法案，查扣參賽賽鴿734隻並責付鴿會及參賽鴿舍保管。

檢警發現會員鴿舍高達近百個，7、8月指揮刑大及南市動保處針對參賽會員鴿舍執行聯合稽查，發現多處鴿舍竟未善盡保管責任，扣案賽鴿均不知去向。

2波聯合稽共計稽查40個鴿舍（應檢481隻、已檢218隻），發現多處鴿舍竟未善盡責付保管，其中11個鴿舍（含人頭鴿舍）之扣案鴿子均不知去向，因60個鴿舍尚未稽查，南警將陸續執行聯合稽查行動。

檢警再比對扣案帳冊、會員名冊、總檢檢鴿照片等相關證物，發現鴿會竟有內、外帳冊，除實際發放獎金僅於公布收注賭金之3至4成，每季主要獲得獎金會員均係鴿會所使用人頭鴿舍，且多為家族成員，檢鴿照片有多隻問題賽鴿明顯無幼檢輪印且環號不符，有虛擬鴿舍資格賽成績有異，曾遭會員發現質疑。

今年9月5日前往嘉義市西區、嘉義縣六腳、民雄、水上鄉、雲林縣北港鎮及南市下營、六甲、大內、西港、佳里、安定區等地，查獲63歲莊男等16人，查扣筆記型電腦1臺、112年夏季賽獎金分配表、贓款31萬元等相關涉案贓證物。

檢方訊後，莊姓主嫌30萬交保、莊姓主嫌女友會計出納15萬交保、莊嫌兒子20萬交保、莊姓會計及其他工作人員5萬交保、人頭鴿舍5-15萬交保。

警方透露，該賽鴿協會案發後整個辦公室人去樓空，目前警方仍積極偵辦中，初估詐騙金額每年高達2000-3000萬元，該協會公布總賭金2年4億多，其實是吹牛放大，為了吸引更多賭客前來下注，計算最近一期賭金最少的一次112夏季實收1680萬元，112夏季派彩977萬元，實際獲利為700萬元。

台南檢警今年6月查獲麻豆某賽鴿會涉聚眾賭博等案，責付保管700多隻賽鴿，7、8月兩度稽查，卻發現11個人頭鴿舍查無扣鴿，鴿會莊姓主嫌等16人依詐欺等嫌送辦。（警方提供）

台南檢警今年6月查獲麻豆某賽鴿會涉聚眾賭博等案，責付保管700多隻賽鴿，7、8月兩度稽查，卻發現11個人頭鴿舍查無扣鴿，鴿會莊姓主嫌等16人依詐欺等嫌送辦。（警方提供）

台南檢警今年6月查獲麻豆某賽鴿會涉聚眾賭博等案，責付保管700多隻賽鴿，7、8月兩度稽查，卻發現11個人頭鴿舍查無扣鴿，鴿會莊姓主嫌等16人依詐欺等嫌送辦。（警方提供）

台南檢警今年6月查獲麻豆某賽鴿會涉聚眾賭博等案，責付保管700多隻賽鴿，7、8月兩度稽查，卻發現11個人頭鴿舍查無扣鴿，鴿會莊姓主嫌等16人依詐欺等嫌送辦。（警方提供）

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