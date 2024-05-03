「熱心民眾」開罵為5億高中生討公道 同性配偶兩度怒瞪揚言提告

自稱是熱心民眾尾隨夏男一路責罵，夏男兩度怒目瞪眼，但很快被律師拉走。（記者張瑞楨攝）

2024/05/03 15:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕5億高中生墜樓死亡一案，其同性丈夫夏朝源今天（3日）開庭時，穿「戰袍」嗆審判長「判我有罪不厚道」等，引發聽審民眾不滿，他與律師走出台中地方法院時，一路被自稱是「熱心民眾」、臉書「五億高中生 要真相.討公道<五五社團>」的抗議者怒罵「垃圾」，他怒目反瞪抗議民眾2次，後被律師拉走而未起衝突，但離開法院前曾小聲說要控告辱罵他的民眾。

上述自稱「熱心民眾」約10人，他們強調自己是基於對社會正義的渴望，主動到台中地院關心此案，表達對夏男的質疑之聲，並未賴生討公道，並非有人指使，也與賴生的母親家人無關，另外，臉書有至少3個聲援賴生的社團，包括上述「五五社團」，也會不定期發布此案審理的訊息。

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今天最終辯論庭結束，台中地院第17刑事庭審判長林依蓉諭知6月28日宣判，夏男走出法庭不久，立即被兩位聽審的民眾一路尾隨責罵，「講什麼厚道、正義？厚道這兩字，你講得出來？」、「都推給死掉的人，明天就是賴生死亡一週年紀念日，你要不要去拜拜？」，夏男兩度停下腳步，怒目瞪著質問的民眾，被很快被律師拉走。

夏男走出台中地院後，另有抗議民眾早已守候大門外，情緒激動辱罵質問「好手好腳，不會自己去賺？」、「垃圾」、「你怎麼這麼感講？你讓我跌破眼鏡了，說什麼自由意識？」、「你的祖先為你蒙羞」、「賴生是自殺，還是被你殺了？」、「人不要臉，天下無敵」，以及「人不要臉，天下無敵」。

夏男除了怒目而瞪之外全程不發一詞，不過他在律師陪同下準備搭計程車離去之前，曾小聲說要告辱罵他的民眾，之後隨即坐入車內，另有一位抗議婦人，還一度情緒激動追著計程車，要求夏男對賴生墜樓之死「你要負責任」。

夏男走出法院立即被一群民眾責罵，他在搭乘計程車離去前，小聲說要告辱罵他的民眾。（記者張瑞楨攝）

一位婦人追著計程車，高聲要求夏男對賴生之死負責。（記者張瑞楨攝）

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