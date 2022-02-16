一年洗錢逾20億！北部最大賽鴿分會涉簽賭 查扣現金2886萬元

號稱北部最大賽鴿組織的三重新順利分會，利用賽鴿收注簽賭。（警方提供，本報合成）

2022/02/16 18:54

〔記者許國楨／台中報導〕號稱北部最大賽鴿組織的三重新順利分會，利用賽鴿收注簽賭，且該鴿會將收受款項轉成有價證券，意圖隱匿不法金流，一年洗錢超過20億元，案經檢警循線追查去年底收網查獲，帶回陳姓會長及幹部等涉案人，並及時查扣已移轉的不法金流2800餘萬元，訊後全案依賭博、洗錢等罪嫌移送法辦。

刑事局中部打擊犯罪中心日前接獲洗錢情資，新北市多名男子帳戶間有龐大金流往來，經抽絲剝繭發現，相關出入金流涉及北部賽鴿協會三重新順利分會，且這幾名男子都是該分會幹部，光一年在各銀行帳戶間就有超過20多億的疑似簽賭金流往來。

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簽賭款項轉有價證券 隱匿不法金流

且該鴿會還將收受簽賭款項轉成有價證券，利用「不記名可轉讓存單」隱匿不法金流，案經中打偵五隊報請新北地檢察署檢察官何國彬指揮偵辦，會同台北市刑大、中正一分局、台中市刑大等單位組成專案小組調查，發現該會會員超過300人，每季賽事參賽鴿數達1.2萬至1.4萬隻間，號稱是北部最大賽鴿協會。

且該會接受插組下注方式分為「單隻組、雙隻組、参隻組、肆隻組、伍隻組、陸隻組」等，賭客可以簽注一至六個號碼，每注金額500元至數千元不等，每年每季賽事收受賭資均超過10億元，刑事局中打副大隊長巫建德今天說，全案經蒐證完備，專案小組於去年底持搜索票及拘票，兵分多路前往新北市、台北市等該會所租用的17處金融機構保險箱同步查緝。

警方同時也將47歲陳姓會長、55歲侯姓幹部等共10人拘提到案，查扣匯款單、存摺、插組紀錄表、筆記本、新順利分會110年度冬季賽程表、插組明細表清單資料1批等證物，另專案小組在偵辦期間，發現該鴿會獲報所屬幹部遭查緝時，旋即移轉收受賭資意圖規避查扣，經警方鍥而不捨迅速清查，並由檢察官同步執行帳戶凍結扣押，進而將該鴿會不法金流2886餘萬元全數查扣。

警方訊後將全案依賭博、洗錢、組織犯罪條例等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，其中陳獲100萬交保、5名幹部獲10萬至30萬交保，侯姓幹部則被裁定羈押；巫建德強調，賭博易衍生社會暴力案件或因沉迷賭博傾家蕩產，刑事局將強力執行「掃蕩賭博」工作，全面杜絕有心人士經營非法簽賭行為，呼籲民眾如發現可疑或不法情事立即向警方檢舉，共同維護社會治安。

號稱北部最大賽鴿組織的三重新順利分會，利用賽鴿收注簽賭。（警方提供）

警方查扣現金及簽注明細表等證物。（警方提供）

警方查扣的簽注資料。（警方提供）

警方將陳姓會長及相關幹部共10人拘提到案。（警方提供）

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