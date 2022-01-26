通緝犯偕中國女偷渡返台 3個月洗錢逾8000萬

陳姓男子涉嫌替博弈集團洗錢金額超過8000萬，警方24日收網抓人，查扣點鈔機等證物。（警方提供）

2022/01/26 15:10

〔記者許國楨／台中報導〕為加強打擊黑幫、截斷賭場等地下金流，台中市警局在農曆春節前執行查緝賭博及高利貸專案，截至昨日為止共查獲各類賭博案件31件134人，其中因多案被通緝的台籍陳姓男子，與中國籍楊姓女子偷渡入台後，透過地下匯兌方式替各非法博弈網站洗錢，短短3個月，洗錢金額超過8000萬，訊後依法送辦。

台中市刑大表示，此次專案自本月11日至25日截止，將職業賭場、網路賭博、六合彩簽賭、地下錢莊及高利貸案類列為重點取締項目，動員全市各單位警力強勢出擊，專案期間共計出動警力數438人，掃蕩各類處所78處，查獲各類賭博案件31件134人，包含職業賭場3件22人、六合彩簽賭7件18人、網路賭博14件87人、其他賭博7件7人，下注總規模達22億餘元，其中疑涉洗錢案件4件37人，另查獲地下錢莊重利放款案件8件10人，查緝成效斐然。

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市刑大科偵隊去年10月間掌握，因涉銀行法及詐欺等罪被通緝的30歲陳姓男子，唯恐入境時在國門被逮捕，去年8月間以偷渡方式，偕同28歲中國籍楊姓女子非法偷渡回台，入境後負責替博弈集團「出金」，將虛擬幣兌現成人民幣、台幣，賺取匯差、手續費。

科偵隊24日收網前往西屯區抓人，查扣手機29具、U盾42個、筆電1台、SIM卡11張、帳冊2本等贓證物，經初步清查，陳在短短3個月內，經手洗錢金額高達8000萬，因陳還涉及詐欺等多項刑案，被士林等地檢署通緝，全案警詢後依入出國移民法、兩岸地區人民關係條例、洗錢防制法等罪，先送台中地檢署訊問後，再移送士林地檢署執行。

另外，警方偵辦地下錢莊重利放款案件中發現，傳統透過當舖或汽車借貸等放高利貸，其手法已轉型利用網路或LINE訊息招攬借款，趁被害人孔急用錢周轉之際，以唱雙簧或分飾多角等方式，利用話術誘使被害人上當，近來更因疫情影響，民眾收入銳減，地下錢莊趁勢於網路及通訊軟體大量刊載借款廣告資訊，並標榜免證件、免保人、免典當、當天放款等，誘使民眾借款賺取不法暴利。

台中市警局長蔡蒼柏表示，法律沒有假期，打擊黑道幫派勢力、取締賭博案件為警方持續重點查緝工作項目，尤其年節將屆，為維護社會秩序及民眾生命財產安全，將持續加強查緝不法分子及案件，另提醒民眾若有財務需求應循合法管道申貸，以免落入不法集團所設陷阱。

警方同時查扣銀聯卡、SIM卡、手機等贓證物。（警方提供）

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