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    美破獲45億美元比特幣竊案 繳獲金額破紀錄

    美國司法部週二宣布破獲史上規模最大的加密貨幣竊盜案，據指2016年有超過11萬枚比特幣因駭客入侵被盜走，目前警方已逮捕一對涉嫌洗錢的夫妻。（路透）

    美國司法部週二宣布破獲史上規模最大的加密貨幣竊盜案，據指2016年有超過11萬枚比特幣因駭客入侵被盜走，目前警方已逮捕一對涉嫌洗錢的夫妻。（路透）

    2022/02/09 11:15

    〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部週二宣布破獲史上規模最大的加密貨幣竊盜案，據指2016年有超過11萬枚比特幣因駭客入侵被盜走，目前警方已逮捕一對涉嫌洗錢的夫妻。

    據外媒報導，美國司法部週二表示，34歲的李赫登斯泰（Ilya Lichtenstein）和他31歲的妻子摩根（Heather Morgan）於週二上午在曼哈頓被逮捕，預計將於週二下午出庭。他們被控要為2016年從數位貨幣交易中心「Bitfinex」駭得的11萬9754枚比特幣收益洗錢，當時價值約為7100萬美元（約19.76億元台幣），不過後來隨著比特幣價值上漲，這些比特幣目前價值已超過45億美元（約1252.91億元台幣）。

    根據司法部指出，在美國國稅局、聯邦調查局及國土安全部等單位的繁複調查下，查獲部分失竊的比特幣被送到李赫登斯泰的一個電子錢包，並透過複雜的加密貨幣交易從電子錢包移出，截至目前已有9萬4000多枚比特幣被追回，價值相當於36億美元（約1002.33億元台幣），這項查獲金額也創下歷史新高，後續也將請當初被竊的受害者可前往認領。

    美國司法部週二宣布破獲史上規模最大的加密貨幣竊盜案，被控協助洗錢的李赫登斯泰（圖右）和他31歲的妻子摩根（圖左）於週二上午在曼哈頓被逮捕。（美聯社）

    美國司法部週二宣布破獲史上規模最大的加密貨幣竊盜案，被控協助洗錢的李赫登斯泰（圖右）和他31歲的妻子摩根（圖左）於週二上午在曼哈頓被逮捕。（美聯社）

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