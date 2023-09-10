高手在民間？右手催油左手拎行李箱 機車轉彎不忘打燈

轉彎時不忘打方向燈。（擷自記者爆料網）

2023/09/10 13:27

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名騎士日前右手騎車、左手拎著行李箱穿梭車陣，轉彎時還不忘打方向燈，過程被人拍下PO網，引發網友「高手在民間」、「技術很好吔」等留言；但警方指出，此舉已明顯違規、可開罰，籲駕駛人勿貪圖一時方便，影響其他用路人安全，害人害己。

根據影片內容顯示，有民眾開車行經台中市區時，不經意發現前方車陣中停等紅燈的其中一名騎士，左側有個行李箱，當綠燈亮起，騎士右手緩催油門，左手就拎著行李箱開始騎乘穿梭車陣，途中要轉彎時還不忘打方向，過程中該民眾發出「技術很好吔」、「他還可以右轉」等驚呼連連。

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但因當時天雨，此種騎車方式險象環生，也讓其他用路人擔心釀成意外，轄區第二分局今天表示，經查，此事發生在7日晚間6點多，該騎士行駛台中市北區漢口路段，引起路人側目，依規定，機車附載物品，高度不得超過駕駛人肩部，寬度不得超過把手外緣10公分，長度自座位後部起不得向前超伸，伸出車尾部分，自後輪軸起不得超過半公尺。

該騎士駕駛行為明顯違反道路交通管理處罰條例第31條第5項，依法可處以3百元以上6百元以下罰鍰；二分局呼籲，機車附載物品應確實遵守規定，不可便宜行事，貪圖一時方便，一不小心就會發生自摔意外，還可能波及無辜，影響其他用路人安全，不可不慎。

圖中騎士右手騎車，左手拎行李箱。（擷自記者爆料網）

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