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行人闖紅燈過馬路被取締 竟然開口罵警察「賤民」

李婦罵員警是「賤民」。（記者王冠仁翻攝）

李婦罵員警是「賤民」。（記者王冠仁翻攝）

2023/09/05 17:10

〔記者王冠仁／台北報導〕李姓婦人在台北市一處路口闖紅燈違規穿越馬路，遭轄區大同分局員警取締，李心生不滿、不願配合，不斷與員警在大街上爭執，甚至還脫口罵員警「賤民」。員警要將她帶上警車時，李掙扎反抗弄斷警方的開單機背帶。士林地檢署起訴將李起訴，警方也在今天公布當時的密錄器畫面，呼籲民眾若隨意損壞警方公物將會吃上官司。

警方調查，李姓婦人在今年4月13日早上8時許，於台北市重慶北路與天水路口，沒有依照號誌燈行走，反而違規闖紅燈穿越馬路。當時巡邏員警路過見狀，上前攔查準備開單取締，但她相當不配合，也不願提供身分證字號給警方。

員警攔查時，問李不願提供身分證字號是什麼意思？李卻跳針反問員警的身分證字號，員警表示自己是警職人員、沒必要告訴她，她當下隨即脫口說出「那你是賤民」。

員警聽到後當下隨即表示要告李，李發現自己闖禍，連忙改口說自己是在講前副總統的名字。但前副總統是陳建仁，她慌亂之下連陳的名字都說錯，警方隨即將她逮捕上車。

不過，李極力反抗，過程中胡亂伸手拉扯，將員警的開單機背帶扯斷，她因此先後吃上公然侮辱、毀損等官司。

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