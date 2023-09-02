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國道上「天女散花」搞浪漫？ 警將追查最高可罰6000

一輛行駛於國道3號苗栗縣竹南路段的轎車駕駛，將手伸出車窗外，任手中疑似紙屑物隨風飛散於國道上。（擷取自「社會事新聞影音」）

一輛行駛於國道3號苗栗縣竹南路段的轎車駕駛，將手伸出車窗外，任手中疑似紙屑物隨風飛散於國道上。（擷取自「社會事新聞影音」）

2023/09/02 11:06

〔記者彭健禮／苗栗報導〕一輛行駛於國道3號苗栗縣竹南路段的轎車駕駛，將手伸出車窗外，任手中疑似紙屑物隨風飛散，其「天女散花」的行為被後方車輛的行車紀錄器拍下並貼於「社會事新聞影音」網路媒體。對此，國道公路警察局第2大隊表示，此舉已違反道路交通管理處罰條例，可處3000到6000元罰鍰，將查證相關資料後依規定製單舉發。

依據影片內容顯示，一輛TOYOTA轎車於9月1日行駛於國3苗栗竹南段內線車道時，疑似為轎車駕駛將手伸出車窗外，任手中疑似紙屑物隨風飛散於國道上，頓時有如雪花飄散。

國道2隊後龍分隊表示，經審視該影像，地點為國3苗栗竹南段114.4公里南向路段，該輛轎車於行進間連續2次將手伸出窗外，讓手中物品飛散於國道，該行為已違反道路交通管理處罰條例第33條第1項15款「行駛中向車外丟棄物品或廢棄物」， 可處該汽車駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰。

國道2隊表示，目前尚未接獲民眾報案檢舉該違規，俟查證相關資料後依規定製單舉發，並呼籲駕駛人行車勿任意向車外丟棄物品，以免受罰，若引發意外事故，甚要擔負民、刑事責任。

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