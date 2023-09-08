新竹賓士爆乳媽慘了 被檢舉3項違規警將開罰

新竹市賓士爆乳媽逆向並排違停，警方認定違反3項規定，已製單開罰。（照片取自臉書社團新竹爆料公社）

2023/09/08 15:22

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市一名父親在臉書爆料公社PO文控訴，近日帶小孩上學，看見一名開著賓士的媽媽逆向送小孩上課，上前提醒這樣很危險，卻被對方回嗆，雙方爆發口角，而這名逆向違停的賓士爆乳媽也被起底經常穿著火辣服裝曬爆乳。針對這起停車糾紛與口角，新竹市警察局第一分局樹林頭派出所已收到檢舉影片，稱賓士車已違反道路交通管理處罰條例中包括逆向行駛及未打方向燈和臨時併停等3項違規事項，已製單將開罰車主。

據悉，該名父親6日在臉書社團「新竹爆料公社」PO出數段行車紀錄器畫面，可以看到一輛黑色賓士車逆向開到新竹市北區士林北路附近的幼兒園附近，結果下來一名穿著低胸連身短裙的媽媽帶著小孩上學，原PO見狀上前提醒這樣在學區開車很危險，沒想到辣媽竟回嗆「我就是故意的」，雙方爆發口角，最後辣媽逕自上車，不理會擋在車前的原PO。

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原PO怒斥：「社會上就是有這種人，逆向停車完全將幼兒園的孩童安全置於不顧！且5日這位太太的先生也是這樣逆向停車，好心提醒她先生這樣是不正確的行為，卻換太太變本加厲，還說她故意的！

這位開賓士車的辣媽穿著火辣且露出爆乳引發熱議，紛紛肉搜賓士爆乳媽，後來發現爆乳媽經常在網路曬出各種火辣爆乳裝。

新竹市警方表示，已接獲此檢舉影片，依據影片內容，賓士車已違反3項交通規定，包括逆向行駛及未打方向燈和臨時併停等違規項目，將依規開罰900元到1200元不等的罰單，也會在製單後寄給違規車主。

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