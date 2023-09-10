愛上戰地假醫師！單身女140萬積蓄被騙光 車手落網夢醒了

警方趁雙方面交時，逮捕53歲蔡姓女車手。（記者陸運鋒翻攝）

2023/09/10 10:46

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市一名單身的余姓女子，接到自稱被派駐敘利亞的聯合國醫師訊息，除每天噓寒問暖，還傳戰地假照片博取信任，余女陷入愛情陷阱，對方以需支付違約金就可來台與余女相見，陸續交付140萬元後驚覺遭詐，最後警方誘出蔡姓女車手逮人，依法送辦。

南港警分局今表示，「網路交友、異地情人」為詐騙集團慣用手法，民眾務必提高警覺，切勿上當，如有疑慮，可撥打165專線查證，以防制不法詐騙。

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據了解，從事服務業43歲余女單身多年，4月開始LINE加入詐團佯裝被派駐戰地的聯合國醫師，對方不但每天噓寒問候，稱無法忍受當地戰火，還傳了多張戰地假照片，余女心生憐憫墜入愛情陷阱。

警方調查，對方見余女上鉤後，進一步謊稱只要將現金交付台灣的律師團隊，就可加速辦理離境流程，還能來台灣與余女相聚，余女深信不疑，4個多月來陸續交付140萬元，但余女連日下來積蓄見底，最後向家人借款時才驚覺遭騙而報案。

警方今指出，日前與余女配合誘出對方，於南港區一處超商面交時，逮捕53歲蔡姓女車手，查扣手機及玩具鈔等證物，詢後依詐欺罪移送士林地檢署偵辦，並持續向上溯源。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

詐團使用假醫師證件。（記者陸運鋒翻攝）

詐團傳戰地假照片博取信任。（記者陸運鋒翻攝）

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