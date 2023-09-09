肖像遭冒用詐騙投資人 曹興誠呼籲：別上當、大家一起去檢舉

許多詐騙集團盜用曹興誠肖像，用以詐騙無辜投資人。（資料照，記者蘇金鳳攝）

2023/09/09 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕聯電創辦人曹興誠9日在臉書發文表示，他的照片被詐騙集團冒用，想去騙人投資，曹興誠除呼籲民眾不要上當外，更表示自己絕對不會成立存股社團，希望大家一起去向臉書及警方檢舉。

聯電創辦人曹興誠9日晚間在《Facebook粉絲專業》發文指出，近來不斷有詐騙集團以他的名義招攬投資，儘管一再澄清絕非本人行為，並向有關單位檢舉，迄今仍然無法制止。

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並說道「這些詐騙的假訊息，許多來自中國；其目的不僅只於詐騙，更有意擾亂治安，並測試台灣的資安管理能力；值得大家警惕並予以防範。」

曹興誠也呼籲，請大家一起幫忙向臉書檢舉相關詐騙訊息，讓其下架。他自己也會撥165反詐騙專線，向警方檢舉，現在騙子手段很多，凡是股票、靈骨塔、生基位、虛擬貨幣、區塊鏈等等，都有人用來詐財。大家應該提高警覺。

文章發文沒多久，有許多網友在底下紛紛留言，「曹董跟張董與夫人什麼人，還開社團教一般人投資」、「詐騙招數多不勝數，請小心」、「凡是這樣的貼文一律檢舉」、「見一次就檢舉一次」、「曹老您跟很多名人都被詐騙集團冒名招攬投資了」、「底下那些拍手叫好的假帳號也都很好笑」。

刑事警察局與警察廣播電台曾在6月中旬，號召逾50位具影響力名人，例如導演吳念真、金曲歌后張秀卿、聯電創辦人曹興誠等人錄製「百工百業代言-全民防詐騙」的宣導影片，並於近日陸續在內政部臉書每天播放。

內政部提醒，「投資一定要謹慎判斷，沒有穩賺不賠的，如果有，那一定是詐騙！」網路購物也請慎選商譽良好的店家，選擇有提供交易保障的購物網站。求職時如果對方利用通訊軟體作為聯繫窗口，也一定要提高警覺，有任何疑問，都可以撥打24小時的165反詐騙專線諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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