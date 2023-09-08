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查緝詐欺車手 北市警2個月逮276人

民眾檢舉查獲詐欺車手可獲檢舉獎金。（記者劉慶侯翻攝）

民眾檢舉查獲詐欺車手可獲檢舉獎金。（記者劉慶侯翻攝）

2023/09/08 09:55

〔記者劉慶侯／台北報導〕北市警察局利用為期2個月的暑假期間，自7月1日至8月31日止，執行青春專案規劃「查緝詐欺車手」專案行動，共計查獲詐欺犯嫌276人；其中，車手208人、車手頭9人、取簿手11人、其他共犯48人，較去年同期增加96人，訊後依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪等罪，移送各該管地檢署偵辦。

北市刑警大隊今日上午發佈統計數據表示，此次查緝詐欺專案，逮捕未成年犯嫌24人，占比8.6%；面交車手126人，占比45.6%，ATM提領款車手82人，占比29.7%。

另，警方分析詐騙手法，以「假投資」犯嫌占188人最多，占比68%，假網路拍賣（含解除分期付款）犯嫌占47人，占比17%，假冒公務機關犯嫌占18人，占比6.5%。

此外，北市警察局在今年7月11日，曾決議民眾檢舉車手獎勵金加碼翻倍為2萬元下同，只要察覺疑似車手、取簿手的活動情形，撥打110將相關情資及線索提供警方，因此逮捕犯嫌，便可獲頒2萬元獎金，截至目前為止，已有3名民眾領取2萬獎勵金。

警方也特別呼籲提醒民眾，不要輕信來路不明的投資管道，各項標榜「穩賺不賠」、「代操作保證獲利」、「保本高息」或「假冒股市名人」的投資方案都是詐騙手法。

民眾檢舉查獲詐欺車手可獲檢舉獎金。（記者劉慶侯翻攝）

民眾檢舉查獲詐欺車手可獲檢舉獎金。（記者劉慶侯翻攝）

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