兒「聲」稱急需錢 深偽變音詐乾婦

警方提醒須特別留意近來利用AI深偽（Deepfake）技術製作換聲、變臉之效果，以免以假亂真遭詐空錢包。（記者姚岳宏翻攝）

2023/09/06 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕正值農曆七月、也逢開學季，卻有人接到假冒兒子聲音來電借款，未查證而落入詐騙集團圈套，中部地區的程姓退休婦人，因此被騙走一六四萬元，北部另名八十歲洪姓老翁，也被擁有相同LINE帳號的假兒子「借走」百餘萬元，警方提醒，需特別留意近來利用AI深偽（Deepfake）技術製作換聲、變臉之效果，以免以假亂真遭詐空錢包。

AI換聲、變臉 以假亂真

警政署統計，今年六至八月，「猜猜我是誰」詐騙案計二九四件，較去年同期二八三件增加三．八九％，呼籲跟長輩間可先「約定密語」，當遇上喊「媽媽」、「爸爸」、「姑姑」等親友名義來電借錢，務必確認對方真實身分。

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警籲跟長輩間約定密語

家住中部年約六十多歲的程姓婦人，上週接到一通與兒子聲音神似的市話來電，對方先喊「媽」，隨即表示自己手機壞掉、聯絡號碼更換，要求程婦加LINE聯繫，翌日假兒子聯繫程婦，聲稱急需用錢，要她協助匯款給客戶，還說隔天就還錢給「媽媽」。

程婦匆忙臨櫃匯款到對方指定帳戶，隔天兒子果真打來，卻沒還錢，而是再向程婦借錢，但程婦已領空積蓄，只得向外甥求助，經提醒，打電話聯繫真兒子，才知遇詐。

另名北部退休洪姓老翁，日前接到通訊軟體LINE來電顯示與兒子同名帳號「超有福氣」，表示資金周轉不靈，由於來電人聲神似自己兒子，洪翁遂臨櫃匯到對方指定不同帳戶，並向臨櫃關懷人員稱為購房訂金、水電工程款。

三日後，假兒子又藉口再向洪翁借錢，洪翁表示他會請媽媽幫忙，待洪妻前往匯款時遇行員臨櫃關懷，才發現可能遇上詐騙集團，洪翁電話聯繫真兒子，真兒子表示並無向爸媽借款，洪翁前後遭詐騙一一三萬元。

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