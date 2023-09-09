摩洛哥強震即刻救援！中市特搜隊待命 搜救犬Parker隨隊上陣

摩洛哥強震造成嚴重死亡，中市特搜隊援整備完成，即刻待命出發。（市府提供）

2023/09/09 17:08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕北非的摩洛哥當地深夜（台灣時間今日早上約6時11分）發生芮氏規模6.8地震強震，造成嚴重死傷，台中市政府今天11時34分已接獲內政部消防署通知，啟動國際救援機制，各式救援裝備已整備完成，搜救犬Parker也將隨隊上陣，待收到消防署出動命令，將即刻趕往救援。

今年參與摩洛哥救援任務的搜救犬Parker，為拉不拉多犬，今年將滿5歲，去年3月正式服役，專長為路徑追蹤、氣味辨識，曾在國內地震倒塌建築物搜索，獲得國家搜救犬RH-TV初級瓦礫堆搜救犬認證、 RH-TA中級瓦礫堆搜救犬認證、更通過國際IRO搜救犬RH-TA中級瓦礫堆搜救犬認證，在「鐵雄」、「腿腿」退役後，現在換Parker隨隊國際出征。

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消防局長孫福佑表示，台灣同為地震頻繁的地區，面臨地震天災，台灣感同身受，台中市特搜隊通過國家搜救能力分級檢測（NAP，National Accreditation Process），取得中型搜救隊伍能力認證，為中部縣市第1支、全國第5支隊伍，更是目前唯一有獸醫師的搜救隊。

消防局特搜隊人員已完成各式救援裝備的整備，包括有雷達生命偵測器、聲納生命探測器、影音式生命探測器、地震倒塌偵測儀等科技搜救設備和搜救犬，待消防署出動命令一下，將即刻出動，展開國際人道救援行動。

消防局也說，台中市國際人道救援隊成員包含警消、醫師、獸醫師、土木技師團隊與搜救犬，人數超過百人，整備成軍以來，不斷充實器材設備，辦理多場動員訓練，積極提升救援量能。

搜救犬Parker隨隊上陣。（市府提供）

中市特搜隊援整備完成，即刻待命出發。（市府提供）

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