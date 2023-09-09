120年來最大！摩洛哥規模6.8強震 傳至少296死

位於北非的摩洛哥稍早發生芮氏規模6.8地震，在當地造成嚴重災情。（路透）

2023/09/09 10:43

首次上稿：09:50

更新時間：10:43

〔即時新聞／綜合報導〕位於北非的摩洛哥稍早發生芮氏規模6.8地震，地震深度不到20公里，引發劇烈搖晃。外媒指當地民眾驚惶出逃，目前也傳出有一些災損。《美聯社》引述摩洛哥內政部消息指出，目前已知強震造成至少296人死亡、153人受傷。

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據美國地質調查所（USGS）指出，摩洛哥當地時間晚間11時11分（台灣時間今晨6點11分）發生芮氏規模6.8強震，震央位於拉喀什市（Marrakesh）西南方的小鎮「Oukaïmedene」，地震深度僅18.5公里。據指在大約19分鐘後又發生規模4.9餘震。

外媒消息指出，強震發生後當地已傳出部分災情，在推特上流傳部分建物倒塌，街道上佈滿瓦礫、架上物品都被震落，以及醫護露天進行救護傷患的相關畫面，但《美聯社》指出，摩洛哥內政部於週六稍早對外表示，目前已知強震造成至少296人死亡，並有153名傷者被送往醫院接受治療。

外媒也提到，有主要城市的建物發生毀損，有當地民眾對媒體表示，被聯合國教科文組織列為世界遺產、拉喀什市的老城區傳出建物外牆損壞，當地也有救護車進出。外媒報導也提到，確切災損仍待後續確認。

外媒報導指出，摩洛哥位於非洲與歐亞板塊之間，北部地區經常發生地震。2004年時位於摩洛哥東北部的胡塞馬（Al-Hoceima）也曾遭受地震侵襲，當時造成至少628人死亡與926人受傷。不過這次發生地震的地區，已有120多年沒有發生過如此規模的地震。據指自1900年以來，此次地震周圍500公里範圍內，沒有發生過6級以上的地震。

位於北非的摩洛哥稍早發生芮氏規模6.8地震，在當地造成嚴重災情。（路透）

位於北非的摩洛哥稍早發生芮氏規模6.8地震，地震深度不到20公里。（圖擷自USGS）

位於北非的摩洛哥稍早發生芮氏規模6.8地震，地震深度不到20公里，當地民眾驚惶出逃。（路透）

位於北非的摩洛哥稍早發生芮氏規模6.8地震，在當地造成嚴重災情。（路透）

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