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摩洛哥馬拉喀什西南方規模6.8地震 居民倉皇逃出

摩洛哥馬拉喀什市（Marrakesh）西南方發生規模6.8強震，引發劇烈震動，驚慌失措的居民紛紛逃出建築物。（圖擷取自Ｘ影片）

摩洛哥馬拉喀什市（Marrakesh）西南方發生規模6.8強震，引發劇烈震動，驚慌失措的居民紛紛逃出建築物。（圖擷取自Ｘ影片）

2023/09/09 09:08

〔中央社〕美國地質調查所（US Geological Survey）表示，摩洛哥馬拉喀什市（Marrakesh）西南方今晚發生規模6.8強震，引發劇烈震動，驚慌失措的居民紛紛逃出建築物。

法新社報導，這起地震於當地時間晚間11時11分發生在馬拉喀什市西南方71公里處，震源深度18.5公里。

根據社群媒體上的影片，狹窄的巷弄內碎片四處飛濺，架上物品都被震落。

美國地質調查所的「因應全球地震即時評估系統」（PAGER）發布有關經濟損失的橘色警報，估計可能造成嚴重災損；另針對地震相關死亡事件發布黃色警報，指出可能會出現一些傷亡。

美國地質調查所表示：「此區民眾住在極易受到地震影響的建物結構內。」

摩洛哥位於非洲與歐亞板塊之間，北部地區經常發生地震。2004年，摩洛哥東北部胡塞馬（Al-Hoceima）遭受地震侵襲，造成至少628人死亡與926人受傷。

1980年，鄰國阿爾及利亞的阿斯南（El Asnam）發生規模7.3地震，是近代歷史上規模最大且最具毀滅性的地震之一，造成2500人罹難與至少30萬人流離失所。

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